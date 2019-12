Ylenia ‘Ha rubato l’identità ad un’amica’: dopo la tesi del suicidio, l’inquietante ipotesi sulla figlia di Al Bano

La scomparsa di Ylenia Carrisi è da più di vent’anni un mistero insoluto, ora sulla vicenda interviene Roberta Bruzzone con un analisi sulle ultime prove

La criminologa Roberta Bruzzone spiega perché la giovane Ylenia si sarebbe tolta la vita io 31 dicembre 1993. Le ultime prove sulla scomparsa della figlia di Al Bano e Romina.

La grande famiglia Carrisi

Al Bano non ha mi fatto mistero del grande amore che prova per la sua famiglia e per le sue radici. La mamma è non solo da sempre accanto a lui ad esempio ma è ancora uno dei pilastri della grande famiglia allargata dei Carrisi.

Negli anni infatti il cantante ha ampliato la sua famiglia, nella grande tenuta di Cellino San Marco grazie ai suoi due grandi amori, Romina Power ed in seguito al divorzio, Loredana Lecciso.

Da tali rapporti sono nati ben 6 figli, e due nipotini chehanno contribuito a cementificare l’amore in casa Carrisi.

C’è però un dolore che Al Bano e Romina si portano dietro da molto tempo, ed è quello riguardante la scomparsa della primogenita Ylenia a soli 23 anni nel 1993.

Perché Ylenia Carrisi si sarebbe suicidata secondo la criminologa

Le ultime notizie della giovane figlia di Al Bano e Romina risalgono infatti al 31 dicembre 1993 quando la ragazza che si trovava a New Orleans per un progetto di studio e lavoro, effettuò l’ultima telefonata ai genitori in Italia. Poi il nulla la inghiottì.

La vesione più accreditata è quella della sua morte che ha anche portato alla dichiarazione ufficiale da parte del Tribunale di Brindisi su richiesta del padre Al Bano.

Moltissime ipotesi e rivelazioni mai confermate però ne corso degli anni hanno alimentato le speranze soprattutto di mamma Romina, ancora convinta che la figlia sia viva.

Ora la famosa criminologa Roberta Bruzzone si è espressa sul caso attraverso le pagine del settimanale DiPiù.

La Bruzzone analizza infatti le ipotesi più discusse, dalla figura del musicista Alexander Masakela al serial killer Keith Hunter Jesperson scartando definitivamente l’ipotesi che quest’ultimo possa averla uccisa come si era ipotizzato dopo un suo iniziale riconoscimento di una foto della giovane.

Il test del DNA infatti del cadavere senza nome ritrovato in California non ha confermato nel 2015 a parentela con

a famigli Carrisi.

Per quanto riguarda invece la figura del trombettista di strada Masakela frequetato anche nei giorni precedenti la scomparsa, la Bruzzone ipotizza che la giovane Ylenia possa essersi lasciata influenzare da questo personaggio controverso, dedito a droghe e reati di natura sessuale e che dunque la giovane :

” Ylenia abbia deciso di porre fine alla sua vita quella maledetta notte del 31 dicembre 1993 lasciando che le gelide acque del Mississippi trascinassero via con lei anche tutta la sua angoscia”

Secondo la criminologa dunque un grande malessere interiore, ampliato dall’uso di droghe come Al Bano stesso ha ipotizzato, avreebbe spinto Ylenia a togliersi la vita.

In ogni caso anche la Bruzzone indica come il caso di Ylenia Carrisi destinato a rimanere insoluto

“Questo sembra davvero essere l’ultimo capitolo di una vicenda destinata, a mio parere, a rimanere avvolta nel mistero più fitto”.

Cadavere di donna con oggetti di Ylenia

Anche il Secolo XIX si è occupato della scomparso della primogenita dei Carrisi. In un articolo raccontava che ad una donna ritrovata morta in Florida vennero ritrovati degli oggetti di Ylenia. Tra l’altro, la ragazza le somigliava molto. Il duo andò anche a fare il test del Dna per verificare se si trattasse o meno di Ylenia.

A quanto pare però questa donna conosceva la ragazza e pare che il corpo ritrovato fosse proprio quello di Susanne, un’amica alla quale la primogenita avrebbe rubato il nome, quindi l’identità. Gli investigatori rinvenendo oggetti della ragazza sostennero che poteva esserci un furto dell’identità di quella donna utile a far completamente perdere le tracce di sé.