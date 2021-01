E’ diventata virale l’immagine del misterioso tatuaggio sul polso di Romina Power. Il simbolo nasconde un messaggio segreto per Ylenia.

Sono trascorsi 28 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, il cui caso rappresenta ancora oggi un mistero. Come è noto non si hanno più notizie della donna dal 31 dicembre 1993.

Ciò nonostante, la madre, Romina Power non ha mai perso la speranza di riabbracciare sua figlia che lo scorso Novembre 2020 avrebbe compiuto 50 anni, una ricorrenza speciale che la cantante statunitense ha voluto ricordare pubblicando le foto dei momenti più belli della loro vita trascorsa insieme.

Poche ore fa, sul web è spuntata la foto del tatuaggio dell’artista statunitense, il quale nasconderebbe un messaggio segreto per la figlia Ylenia. Ecco tutti i dettagli.

Un messaggio per Ylenia

Il cuore di Romina Power non si arrende all’idea di poter rivedere nuovamente sua figlia Ylenia, scomparsa quando aveva solo 23 anni a New Orleans.

Come lei anche papà Al Bano vive nella medesima speranza che possa tornare, nonostante diversi anni fa attraverso il Tribunale di Bari ne abbia dichiarato la morte presunta della giovane.

I fan, negli anni sono sempre stati di gran supporto alla coppia artistica anche e soprattutto dal punto di vista umano. Proprio loro, sempre attenti al dettaglio non sono riusciti a non notare il misterioso tatuaggio sul polso destro dell’artista statunitense.

Il tattoo in questione sembrerebbe avere la forma di un’ancora stilizzata e nasconderebbe un messaggio per la figlia Ylenia.

Il significato nascosto dell’ancora

Cosa si cela dietro quel piccolissimo inciso sulla pelle della cantante statunitense? Il simbolo dell’ancora è da sempre sinonimo di fede e speranza.

A tal proposito, molti hanno ipotizzato che dietro quel simbolo si celasse proprio la speranza di Romina Power di riabbracciare un giorno sua figlia.

Una speranza sempre viva nel suo cuore come in quella di suo figlio Yari, il quale dal suo canto in una delle sue ultime interviste al Maurizio Costanzo Show, oltre a dichiarare che Ylenia ‘è viva fino a prova contraria’, ha ipotizzato che se cosi fosse probabilmente non tornerebbe per l’impatto mediatico che il suo ritorno potrebbe generare.