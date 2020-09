Ylenia Carrisi, un parente confessa: ‘È ancora viva, si sta nascondendo da…’

Dopo l’ultimo avvistamento della figlia di Al Bano e Romina, arriva la rivelazione di un familiare, che pare sappia dove si trovi la donna!

A distanza di molti anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, l’attenzione mediatica continua a essere focalizzata sulla figlia di Al Bano e di Romina Power.

Dopo il recente avvistamento della donna, che dall’Arizona sarebbe fuggita in Asia per nascondersi dalle autorità, arrivano ora le dichiarazioni di un familiare, che pare possa sapere più di quanto dichiari.

Nel frattempo, Romina Power non si rassegna all’idea che la figlia sia morta, mentre Al Bano ha preferito andare avanti con la sua vita ed evitare di concentrarsi su questo dolore, che però è sempre lì.

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi? Questa è la domanda che molti continuano a farsi, senza trovare risposta. Se la pongono anche i figli di Al Bano e Romina, che con Ylenia ci sono cresciuti.

In particolare, il primogenito Yari Carrisi è totalmente convinto che la sorella sia viva e stia bene.

Il musicista, infatti, ha recentemente dichiarato:

“Ho cercato Ylenia per tanti anni, raccogliendo articoli, informazioni e andando in giro per il mondo. A questo punto lascio che sia lei a fare il primo passo, perché sono sicuro che lei è ancora viva.”