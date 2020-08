Ylenia Carrisi, riappare dopo 30 anni dalla scomparsa improvvisa il messaggio prima di sparire

Finalmente emerge la verità dietro la scomparsa di Ylenia Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina, le parole che nessuno si aspettava dopo 30 anni riemergono

Ylenia Carrisi è sparita perché rapita o uccisa? O è semplicemente voluta fuggire dalla pesante realtà che la circondava? Arriva dopo 30 anni una importante svolta.

Ylenia Carrisi, riappare dopo 30 anni la frase da brividi

La scomparsa di Ylenia Carrisi è uno dei grandi misteri italiani e vede come protagonista la figlia di Romina Power e Al Bano. È sparita a Capodanno tra il 1993 e 1994.

Ora appare la possibilità che sia scappata di casa. Ma davvero è una possibilità concreta? Ovviamente il peso della famiglia era molto sentito dalla ragazza. Ora come allora la famiglia è spesso al centro delle cronache e protagonista di molti servizi.

Romina Power è sempre stata maestre nella comunicazione h saputo rispondere sempre a tutte le interviste, decidendo nello specifico cosa dire e cosa mantenere nella riservatezza amatissima.

Quando lei e Al Bano si sono sposati hanno sfruttato la stampa per restare sulla cresta dell’onda con una condivisione costante del loro vivere quotidiano. Quest’esposizione, può aver fatto scappare Ylenia per fuggire ad una pesante pressione dovuta al cognome pesante.

Ylenia, addio alla famiglia? Le sue ultime parole

Toccare l’argomento con tutti i membri della famiglia è sempre complicato. Il padre Al Bano è convinto che Ylenia sia morta e non crede a tutti i possibili avvistamenti. Romina al contrario crede che la figlia sia viva e che appunto è scappata dalla pressione familiare.

Probabilmente la ragazza è scappata di casa per sottrarsi alla pressione familiare, alla ricerca di libertà andando via da una famiglia così tanto in vista. Ylenia Carrisi ha sempre voluto privacy, libertà ed un concetto propria di cosa significhi famiglia.

Aveva in mente un suo tragitto di vita che non coincide affatto con quello che avevano pensato per lei in famiglia. Voleva rinunciare alla sua carriera accademica, che l’avrebbe spinta a Londra. Questo piano non sarebbe piaciuto al padre.

Le parole di Ylenia da brividi

Ylenia, in una delle sue ultime interviste ha rivelato alcune sue considerazioni davvero particolari, probabilmente centrali per capire il carattere i problemi della ragazza.

‘E’ un legame non necessariamente buono. In ogni caso è un legame, una cosa da tenere in considerazione: ti può far diventare molto egoista o ti fa voler avere sempre una famiglia accanto.

La primogenita della coppia concluse con un pensiero emblematico che per alcuni spiega il motivo della sua scelta di andare via lontana e sparire nel nulla per sempre: