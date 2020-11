Ylenia Carrisi ‘È arrivata in questo mese’: l’abbraccio con Romina e la foto con Al Bano

Ylenia Carrisi ‘È arrivata in questo mese’: l’abbraccio con Romina e la...

Delle foto che hanno commosso i fan di Romina Power e Al Bano. Negli scatti Ylenia Carrisi a novembre sorride tra le braccia di mamma e papà.

Romina Power ricorda la figlia scomparsa con alcuni scatti che hanno attirato l’attenzione dei fan.

Romina Power non perde le speranze

Da anni ormai la vicenda della sparizione della figlia di Al Bano e Romina Power tiene i fan dei due cantanti con il fiato sospeso.

Era il 31 dicembre del 1993 quando Ylenia Carrisi sparì senza lasciare traccia di sé a New Orlenas, in Louisiana. Da quel momento, sono iniziate le indagini di ricerca, che non hanno mai portato al ritrovamento della giovane o del suo corpo.

Al Bano ha deciso di voltare pagina, dopo molti anni dalla scomparsa, mentre Romina ha sempre creduto che la figlia fosse ancora viva e che ci fosse speranza di ritrovarla.

Dopo 27 anni dalla scomparsa, la speranza di Romina non accenna a vacillare. Sui social, la cantante condivide spesso scatti in compagnia della figlia da piccola, da adolescente o da giovane adulta.

Scomparsa di Ylenia Carrisi: “È ancora viva!”

Romina Power non accetta di non rivedere più la sua primogenita e continua a parlarne come se sia ancora presente nella sua vita.

Visualizza questo post su Instagram November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Nov 2020 alle ore 9:33 PST

Novembre è il mese di Ylenia, quello in cui è nata e ha riempito di gioia i suoi due genitori, che l’hanno sempre amata, dandole tutto quello di cui aveva bisogno.

Visualizza questo post su Instagram Novembre e’ il mese di Ylenia 👩‍❤️‍👩 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 1 Nov 2020 alle ore 12:43 PDT



Ylenia è ancora viva nei ricordi di Romina. Non c’è ragione per cui la cantante non voglia rivolgere un pensiero alla sua bambina, che ha cresciuto con tanto amore.