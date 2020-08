‘Si nascondeva qui, era turbata..’ Ylenia Carrisi: il Prete confessa, la testimonianza da brividi

Le parole del prete fanno accapponare la pelle. La figlia di Al Bano, Ylenia Carrisi, si nascondeva in convento: la testimonianza

Torna a far parlare di sé il caso di Ylenia Carrisi. Pare che la ragazza si sia rifugiata in un convento e poco prima dell’arrivo della polizia, sia fuggita in Asia. Parla Il prete che reggeva quel convento e fa delle rilevazioni choc.

La storia della scomparsa

Com’è noto la ragazza è scomparsa a New Orleans dove aveva deciso di abitare poco prima della sua scomparsa per stare con suo ragazzo il musicista dal nome Alexander, che è stato tra i primi indiziati del presunto omicidio.

Dopo tanti anni dalla scomparsa le speculazioni si perdono. Romina ancora la cerca anche se il padre Al Bano è convinto che la ragazza sia morta, soprattutto a causa dell’uso di stupefacenti.

Dove si trova Ylenia?

Come abbiamo avuto modo di spiegare, nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia che Ylenia sarebbe ancora viva in Asia dopo l’avvistamento in Arizona.

Freizeit Revue ha parlato di nuovi indizi ma non darà ulteriori dettagli dato che le indagini sono tutt’ora in corso. La ragazza pare che lavorasse come giardiniera e vivesse in un convento. Parrebbe che preferisca stare lontano dalla sua famiglia.

Ylenia avrebbe lasciato di corsa il convento quando ha scoperto che erano state avvisate le forze dell’ordine che doveva verificare che fosse lei oppure no.

A parlare di questo fatto è stato padre Samuel, il prete che celebrava messa nel convento. Come detto dall’uomo dopo solo due giorni dalla telefonata alla polizia, la donna che lavorava come giardiniera ha lasciato in tutta fretta il monastero.

“Era turbata. Ha detto che voleva andare in Asia”

Non è mai più stata vista, non hanno alcun recapito. Padre Samuel ha detto che poteva trattarsi di Ylenia dopo che ha visto la foto della ragazzo, dato che le due donne si assomigliavano tantissimo.