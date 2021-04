La figlia di Al Bano e Romina Power ritorna a far parlare di sé: il caso si riapre alle cronache per una foto di Ylenia Carrisi inedita.

La bellissima Ylenia Carrisi ha provocato tanto dolore nel cuore dei suoi genitori con la sua scomparsa. Proprio poche ore fa è apparsa una nuova immagine della ragazza scomparsa 27 anni fa.



Una ferita quella provocata da Ylenia ancora aperta per i due genitori. Le speranze del suo ritorno non sono mai terminate del tutto.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi ‘È tornata in Italia’: in foto la figlia di Al Bano è irriconoscibile

Ylenia Carrisi, la foto inedita che ha fatto parlare sui social

La bella Ylenia Carrisi, classe 1970, aveva deciso inizialmente di seguire le orme di papà e mamma nel mondo dello spettacolo. La ragazza però, molto intelligente e affascinata dal mondo, ha deciso di cambiare vita totalmente dedicandosi ai viaggi e allo studio di diverse culture.

Da qui il viaggio a New Orleans. L’ultimo suo contatto con la famiglia risale al 1 gennaio del 1994. Si tratta di una tranquilla telefonata con la madre da un Hotel. Il giorno prima si aveva litigato con il padre perché il cantante non approvava il suo ragazzo dell’epoca residente in quella città.

Nonostante le tantissime segnalazioni nel corso degli anni, niente si è più saputo sulla sua sorte di certo. Di recente è emersa una segnalazione di un avvistamento di Ylenia in una stazione nei pressi di Venezia. Ma la foto non è sicuro appartenesse alla ragazza.

Yari e la foto inedita di Ylenia

Negli ultimi giorni, il fratello – secondo genito della coppia- Yari Carrisi ha condiviso nelle storie di Instagram un ritratto della sorella. L’emozione forte ha scatenato il commento da parte di un utente:

“Dopo dei lei il disastro. Che bel ricordo che hai grazie”

Yari da anni sostiene la tesi che la sorella sia viva. Ma ormai è noto che Al Bano ha voluto che fosse constatata la presunta morte.

Si parla di un suicidio nelle acque del Mississippi avanzata dagli investigatori.