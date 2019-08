Ylenia Carrisi al mare con Romina Power: la figlia ritorna per l’estate nella sua mente, il commovente ricordo – Foto

Ylenia Carrisi è la figlia di Al Bano e Romina Power. La primogenita della coppia è scomparsa di casa tanti anni fa, ma adesso è tornata a far parlare di sé

Un ritorno nel cuore e nella mente quello di Ylenia Carrisi. Mamma Romina Power non potrebbe mai dimenticarsi il suo primo amore. Una figlia bellissima, intelligente, in gamba e piena di volontà. La bella Ylenia la ritroviamo adesso in costume, pronta a godersi una vacanza bella e serena con la sua famiglia.

Romina Power, Ylenia Carrisi ritorna per le vacanze con lei: il ricordo stupendo

Una mamma non potrà mai dimenticare i propri figli. Romina Power non scorderà mai la sua Ylenia Carrisi. La primogenita del cantante di Cellino San Marco con la sua scomparsa nel lotano 1994 ha lentamente portato alla deriva il matrimonio dei suoi genitori, amatissimi dai fan.

Per gli occhi del mondo Romina e Al Bano rappresentavano e per alcuni tutt’ora rappresentano, l’ideale di famiglia. Adesso è una famiglia allargata, ma forse ancora più bella. Per renderla perfetta servirebbe il ritorno in carne ed ossa della bella di casa Power Carrisi. Romina, intanto, ha voluto ricordarla con un post davvero bellissimo che ritrae la bella Ylenia in costume in un’estate poco precedente alla scomparsa. Tempi sereni, le parole di Romina descrivono così quei tempi:

“La mia bellissima Ylenia con Muffy molto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose”

Ylenia è ancora viva?

Secondo le ultime segnalazioni ci sono buona probabilità che la ragazza sia ancora viva. Più che altro però ci si fonda sulle speranze e su un dato molto importante: il corpo della ragazza non è ancora mai stato ritrovato.

Speriamo che un giorno i notiziari diano la notizia che tutti i fan della coppia aspettano ormai da anni. Magari grazie a lei i suoi genitori potrebbero vivere l’idillio di un tempo, quelli che li ha portati a creare una famiglia bellissima e un successo mondiale.