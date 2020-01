‘Ylenia è viva, fa la giardiniera’: la foto oggi 40enne, la figlia di Al Bano e Romina Power – ultima segnalazione

La figlia di Al Bano e Romina Power, Ylenia Carrisi è viva a confermarlo è stato il giornalista Roberto Fiasconaro, ecco cosa ha rivelato

La figlia di Al Bano e Romina Ylenia Carrisi è la primogenita è scomparsa ormai da anni. La giovane infatti come in motli ricordano è scomparsa a New Orleans e di lei si sono perse completamente le tracce.

Ylenia Carrisi la rivelazione di un testimone

Negli ultimi anni però anche nell’ultimo numero del settimanale Freizeit Revue, che ha pubblicato un’intervista al capo della polizia di New Orleans Warren J. Riley. Secondo l’intervista al capo della polizia, la giovane Ylenia è viva. A rilanciare questa tesi è stato il 53enne giornalista Roberto Fiasconaro la giovane si troverebbe a Sant’Anthony, in un convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona.

Il settimanale addirittura avrebbe pubblicato una foto nel convento, addirittura a confermare la tesi è stata infatti proprio la detective della squadra omicidi del New Orleans Police Department Gwen Guggenheim che ha dichiarato:

«Abbiamo nuovi indizi su dove si trova Ylenia Carrisi», dichiara alla Freizeit Revue, «anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso».

A mettere nuovi indizi sulla scomparsa di Ylenia Carrisi è stata anche la medium Casia Chayenne, che avrebbe confermato i sospetti di Frank Crescntini. Ad aumentare i sospetti è stata un ulteriore testimone, il centralinista del convento Frate Samuel che avrebbe infatti confermato certe tesi:

«Due giorni dopo la telefonata della polizia, una donna che lavorava in giardino ha lasciato in tutta fretta il monastero. Era turbata», spiega Padre Samuel, «ha detto che voleva andare in Asia». In molti hanno pensato si trattasse proprio di Ylenia Carrisi.

Mamma Romina però spera nel suo cuore che sua figlia sia ancora viva a distanza ormai di 25 anni.