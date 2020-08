Ylenia Carrisi, spunta il diario segreto. Le dure parole contro il padre: ‘Non voglio più vivere …’

La figlia scomparsa di Albano e Romina Power aveva un diario segreto dove annotava i suoi sfoghi. Uno contro il padre sembra una premonizione.

Scopriamo insieme tutto quello che si sa sul diario segreto della giovane scomparsa, Ylenia Carrisi.

Il mistero del diario segreto di Ylenia Carrisi

Continua a mantenersi sulla scena mediatica il caso della scomparsa di Ylenia Carrisi, l’amatissima primogenita dei cantanti Al Bano e Romina Power.

Il mistero sulla sparizione della giovane, avvenuta il 31 dicembre del 1993, si arricchisce di un ulteriore dettaglio. In base a quanto riportato da il21.it, pare che la giovane, mentre si trovava negli Stati Uniti senza la sua famiglia, annotasse i suoi pensieri personali in un suo diario segreto.

A questi appunti verrebbe dato un peso specifico rilevante, poiché sembra che Ylenia facesse riferimento al suo rapporto conflittuale con il papà.

Che sia proprio questo il motivo dell’allontanamento della giovane, però, è da escludere!

Lo sfogo di Ylenia contro il padre Al Bano

Riguardo la scomparsa di Ylenia Carrisi, si sa che nel giorno della sparizione si trovasse in un albergo di New Orleans, in Louisiana, con Aleksander Masekela, un trombettista con alle spalle dei precedenti per droga e maltrattamenti.

La giovane Ylenia sarebbe stata notata dal personale dell’albergo mentre lasciava la struttura, senza portare nessun effetto personale con sé.

In base a quanto sostiene Il21.it, l’allora 24enne avrebbe scritto nel suo diario segreto di non volere più vivere in Italia:

“Ma papà non me lo permetterà mai”

Da allora, riguardo a quello che è stato il destino della ragazza, non si è mai più saputo nulla.

Al Bano presentò un certificato di morte ufficiale al Tribunale di Brindisi nel gennaio del 2013. Romina e i fratelli della ragazza, Yari, Romina Jr. e Cristel, sperano ancora in fondo di potere ritrovare la loro Ylenia.