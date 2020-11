Ylenia Carrisi in barca in Grecia ‘Sorrideva’: la foto inedita della figlia di Al Bano e Romina

Ylenia Carrisi in barca in Grecia ‘Sorrideva’: la foto inedita della figlia...

Ylenia Carrisi riappare sui social, in Grecia su una barca. Lo scatto inedito della figlia di Al Bano e Romina è accompagnato da parole da brividi.

Poche ore fa è apparso su Instagram uno scatto inedito della figlia del cantante di Cellino San Marco e l’artista statunitense. Il messaggio sui social è da brividi.

Ylenia Carrisi è ancora viva ‘fino a prova contraria’, è questa la speranza di Romina Power e Yari Carrisi, una speranza sempre viva e che non si affievolisce nonostante siano trascorsi 27 anni dalla scomparsa di quella che oggi sarebbe una bellissima e talentuosa donna.

Una storia quella della Carrisi, che ancora oggi è avvolta da un fittissimo mistero. Molteplici le piste, le testimonianze rivelatesi per lo più infondate, tanto da condurre il cantante pugliese a dichiarare la sua presunta morte con una istanza del Tribunale di Brindisi.

In queste ultime ore quella ragazza bellissima riappare sui social in uno scatto inedito.

Ylenia Carrisi, lo scatto inedito: ‘Sorrideva’

Bella come il sole, ritorna sui social la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, in uno scatto amarcord pubblicato dalla sua mamma.

La foto in questione risalirebbe ad uno dei suoi ultimi viaggi, in Grecia. Lei è in barca sorridente e si gode il sole e il vento che le accarezza il viso in una perfetta giornata estiva.

Visualizza questo post su Instagram Ylenia in Grecia estate 1988 🧡 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 7 Nov 2020 alle ore 12:24 PST



Un’immagine che riaccende i ricordi e la nostalgia dei tempi che furono.

Il messaggio da pelle d’oca di Romina Power

La foto amarcord che in pochissime ore ha sfiorato i 9mila like, è accompagnato da un messaggio da brivido, scritto dalla stessa artista Statunitense:

‘Quando era facile sorridere, Ylenia’

Un messaggio ricco di dolore, un dolore inconsolabile quello di Romina Power, che ricorda quei momenti felici in cui insieme a tutta la famiglia unita era ‘facile sorridere’.

Visualizza questo post su Instagram Quando era facile sorridere ,Ylenia 💙 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 7 Nov 2020 alle ore 11:45 PST



Un messaggio che denota quella speranza sempre accesa di ritrovare un giorno la sua cara figlia a lungo perduta.