Ylenia Carrisi in macchina con il fratello Yari: la figlia di Al Bano e il ritorno al passato, la foto amarcord

Yari, fratello di Ylenia Carrisi ha voluto condividere con i social la sua emozione. La foto con Ylenia Carrisi, la sorella scomparsa ha commosso il web

La bellissima Ylenia Carrisi, con la sua scomparsa ha lasciato un immenso vuoto. Il fratello Yari, come la mamma Romina e in parte anche il papà Al Bano non si sono mai arresa alla sua perdita. La foto postata dal fratello sicuramente è un provava del fatto che, almeno il suo ricordo è più vivido che mai.

Ylenia Carrisi, la foto in macchina con Yari

La bellissima figlia di Al Bano e Romina Power ha praticamente distrutta la famiglia dei due cantanti. Le cose tra i due sono lentamente naufragate, tanto da spingerli al divorzio. Chiaramente affrontare il dramma di una scomparsa e di tutto quello che ne è seguito non è stato facile.

La bella Carrisi ha deciso di lasciare di punto in bianco New Orleans, città della quale si era completamente innamorata e nella quale stava maturando il suo primo libro. Visto il suo talento e la sua intelligenza, il romanzo sarebbe sicuramente stato un successone. Purtroppo, Ylenia non ha avuto il tempo di farlo e di dimostrare al mondo che il suo era un grande talento, esattamente come quello di mamma e papà.

Anche le sue sorelle stanno dimostrando di avere stoffa, ognuna nel proprio campo. Se c’è qualcuno però che non ama molto esporsi è il fratello Yari, secondogenito della coppia. Il figlio di Al Bano ha preferito stare sempre un passo indietro al gossip e alle diceria sulla scomparsa di Ylenia anche se, probabilmente, anche lui ha sempre pensato che la ragazza fosse ancora viva.

Il ricordo di Yari sui social

Lo scatto condiviso ieri con i fan di instagram ha dimostrato che Ylenia in realtà è ancora viva almeno nel ricordo. IL fratello, infatti, scrive: Back in the day, ritorno al quel giorno. Insomma, lui è quello che ha vissuto di più la sorella, l’ha conosciuta di più rispetto alle altre sorelle perché ha meno anni di differenzi con la primogenita.

In questo storia, infatti, si vede Yari su una copertina di Tv sorrisi e canzoni con la sua famiglia, Romina Power, il papà Al Bano e Ylenia. I tre posarono nella macchina di famiglia, la mitica Uno.

Un bellissimo ricordo che sicuramente ha commosso tutti i suoi fan.