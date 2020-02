Yari Carrisi e le Orge con Naike Rivelli: il figlio di Al Bano rivela tutta la verità

Yari Carrisi intervistato a ‘Rivelo’. Il figlio di Al Bano racconta i dettagli sugli incontri carnali e la storia d’amore con Naike Rivelli

Recentemente il figlio di Al Bano, Yari Carrisi è finito sotto i riflettori, dopo una lunga intervista rilasciata a Rivelo, il nuovo format di Real Time condotto da Lorella Boccia.

Il figlio di Romina Power, si è lasciato andare al racconto di alcuni dettagli inerenti alla sua storia con la figlia ‘ribelle’ di Ornella Muti, la seducente Naike Rivelli, e il rapporto con suo padre. Scopriamo di più.

‘Orge con Naike Rivelli’, Yari Carrisi raccona tutta la verità

Durante l’intervista a Lorella Boccia, il figlio del Cantante di Cellino San Marco è passato per una parentesi rosa della sua vita, ovvero la storia d’amore con Naike Rivelli.

I due si conobbero come è noto nel corso del format Pechino Express. Grazie a lei come tempo fa raccontò in un’altra intervista al magazine edito da Il Cairo Editore, grazie a lei aveva ritrovato se stesso, il suo equilibrio:

‘L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli, e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo’

e ancora, rispondendo alla domanda impertinente della sua intervistatrice sulla leggenda delle ‘Orge’ a cui avrebbero partecipato insieme:

‘Naike praticava il sesso aperto? Se mi stai chiedendo se abbiamo avuto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti’

chiosa Yari Carrisi.

Yari e il rapporto col padre Al Bano

L’attenzione si sposta poi sulla sulla figura paterna, il cantante Al Bano e della relazione con lui. Come è noto recentemente è stato Super Ospite insieme a Romina Power sul palco dell’Ariston per presentare il loro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’, scritto ad hoc da Cristiano Malgioglio:

‘Mio padre è un personaggio incredibile, è come se fosse un fratello. Lui è un grande uomo di palco, un grande artista. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, non è ancora conosciuto come l’ho conosciuto io. Altro che rock n’ roll’

Poi continua rivelando che tuttavia non è stato semplice essere stato figlio di un personaggio noto al pubblico, come Al Bano e come anche la stessa madre Romina Power, definiti in una vecchia intervista come ‘ingombranti’:

‘Non tutti vogliamo diventare famosi […] mi hanno fatto diventare famoso prima della mia voglia di diventare famoso’

poi ha aggiunto:

‘Mi ricordo che non mi piaceva fare fotografie, andavo sempre vestito da matto, tipo Freddy Mercury, questa era la mia ribellione. Mio padre mi diceva ‘cambiati!’, mia madre si divertiva, lei è una vecchia hippy’

ha concluso Yari Carrisi.