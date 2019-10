Yari Carrisi, il gravissimo lutto difficile da superare per il figlio di Al Bano e il resto della famiglia

Yari Carrisi non può evitare di esternare il suo dolore, il lutto è difficile da superare. Il figlio di Al Bano e Romina Power commuove i fan

Il figlio di Al Bano e Romina è di nuovo sulla bocca del gossip. Il ragazzo infatti, sarebbe stato protagonista di una notizia che l’ha sconvolto e che ha voluto condividere con i suoi affezionati fan del mondo del social.

Yari Carrisi cambia cognome

Il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carriisi, ha dovuto affrontare alcuni abitanti di Cellino San Marco, a causa di una vicenda non del tutto semplice. Alcuni imprenditori del comune di Cellino, secondo quanto raccontato da Yari,, non avrebbero avuto rispetto di alcuni abitanti del comune. Secondo quanto raccontato dallo stesso figlio di Al Bano, questi imprenditori avrebbero abusato del cognome della star italiana Carrisi, tanto da far prendere una drastica decisione al figlio di Romina, ovvero quello di cambiare cognome e passare a quello di mamma Power. Una decisione che avrebbe deluso e non poco il papà Al Bano.

Yari Carrisi il lutto, la commozione del web

Il giovane figlio di Albano e Romina, avrebbe fatto discutere di nuovo il web, con una foto che ha commosso il web. Carrisi infatti, avrebbe pubblicato una IG Stories in cui apparirebbe una foto che ha commosso il mondo del web. Yari Carrisi infatti, ha pubblicato una foto dei suoi cari nonni, Tyron e Linda Power, deceduti ormai da tantissimi anni. La foto è stata pubblicata proprio in concomitanza con la festa dei nonni. Un modo dolce e romantico nel ricordare le star di Hollywood nonché nonni della famiglia Carrisi. La foto è stata molto apprezzata dal popolo del web