Yari Carrisi innamorato: chi è la nuova fiamma del figlio di Al Bano

Yari Carrisi di nuovo innamorato, il figlio di Al Bano e Romina pubblica lo scatto con la sua fidanzata: ecco di chi si tratta

Il secondogenito della coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power è di nuovo innamorato. Yari Carrisi, infatti, ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae con la nuova fiamma.

Scopriamo insieme di chi si tratta.

Yari Carrisi di nuovo innamorato

Nei mesi scorsi, il figlio di Al Bano e Romina è stato al centro delle voci di gossip per alcune dichiarazioni rilasciate su Barbara D’Urso che hanno creato non poco caos sui social. Archiviata la polemica, Yari Carrisi è tornato a far parlare di sé per la sua storia d’amore con una una nuova donna, dopo la fine della relazione con Naike Rivelli.

Nonostante sia molto riservato, il cantante pugliese ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae mentre bacia Thea Crudi, con la quale ha suonato nell’ambito del Global Film Festival di Ischia. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Thea Crudi?

Pare che l’artista pugliese sia pronto a vivere la sua estate d’amore con Thea Crudi. La cantante olistica italo-finlandese con formazione jezzistica, scrittrice, ballerina vedica, maestra di Mantra e meditazione e tanto altro ancora ha conquistato il cuore del figlio di Al Bano e Romina.

Il cantante pugliese non ama condividere la sua vita privata sui social ma di recente ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla donna mentre si scambiano un bacio con la mascherina.

Ci tocca dire, come si è soliti in questi casi, se son rose fioriranno. Ci auguriamo che le cose per il figlio del noto cantante vadano finalmente nel verso giusto in amore. Magari da questa relazione Romina e Al Bano possono diventare di nuovo nonni.