Yari cambia cognome, sgarro ad Al Bano: il figlio sceglie un’identità diversa sui social

Yari Carrisi figlio del cantante di Cellino San Marco cambia il suo cognome sui social sostituendolo con quello della madre. Un affronto ad Al Bano?

Yari Carrisi è il secondo figlio del cantante di Cellino San Marco, Al Bano e la celebre cantante statunitense Romina Power, nato dopo Ylenia, la figlia della coppia artistica scomparsa nel 1993.

Il figlio d’arte che vive attualmente in India, è spesso al centro dei gossip. Nelle ultime ore è ritornato sotto i riflettori per aver cambiato il suo cognome sui social, acquisendo quello della madre, Power. Cosa si cela dietro il suo gesto? Scopriamo di più.

Yari Carrisi cambia il suo cognome. Affronto al papà Al Bano?

Yari Carrisi molto seguito sui social, ove conta circa 30mila follower, in queste ore come molti utenti hanno potuto notare ha cambiato il suo cognome sui social, sostituendo Carrisi con Power, il cognome della mamma Romina.

Il motivo? Secondo quanto riportato su tuttomotoriweb.com dietro la scelta del figlio del cantante Pugliese, si celerebbe una forma di ‘protesta’. Una protesta non rivolta però direttamente ad Al Bano bensi ad alcuni imprenditori, i quali avrebbero ‘mancato di rispetto’ al padre.

Quale sarà stata la reazione del cantante in merito?

Yari Carrisi al Maurizio Costanzo Show: ‘Ylenia vivrà per sempre’

Come è noto, Yari Carrisi insieme al padre Al Bano e la sorella Cristel sono stati ospiti durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show.

Non è mancato il riferimento alla sorella scomparsa Ylenia, alla quale mamma Romina sta dedicando un post al giorno sui social, essendo questo il mese in cui nel 1970 l’ha resa madre per la prima volta, e sperando che il suo grido d’amore arrivi fino a lei.

Come la madre anche Yari non si è rassegnato, e crede che la sorella possa essere ancora viva. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

‘Non ho mai avuto nessuno tipo di prova al contrario. Perché devo seppellire mia sorella? Lei vivrà per sempre. Era una luce straordinaria’

poi aggiunge e conclude:

‘Ha alzato il livello umano di tutti noi. E’ stato difficile trovare una persona alla sua altezza e che mi ispirasse’

La sua scomparsa però è avvolta ancora oggi dal mistero.