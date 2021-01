Al Bano, l’addio del figlio Yari: il bruttissimo annuncio è ufficiale

Un 2021 iniziato con una brutta notizia per la famiglia Carrisi. L’annuncio ufficiale spezza il cuore dei followers.

La famiglia Carrisi, è tornata in queste ultime ore sotto i riflettori.

Non è iniziato come avrebbe sperato il 2021 per il secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power.

A poche ore dall’inizio del nuovo anno, la brutta notizia che ha sconvolto l’intera famiglia. Ecco che cosa è accaduto.

La prima cattiva notizia del 2021

Da quanto si apprende da un’intervista inserita nell’ultimo numero della rivista edita il Cairo Editore, è purtroppo giunta al capolinea la bellissima storia d’amore che ha fatto sognare l’Italia intera, quella tra Yari Carrisi e Thea Crudi, i quali si erano conosciuti solo la scorsa estate 2020.

La celebre insegnante di meditazione dall’eterea bellezza, aveva conquistato non solo il cuore del figlio di Al Bano, ma anche l’artista pugliese e la cantante statunitense.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E A (@thea.mantra)

Ma purtroppo non tutto va sempre come ci si augura e pare che, a quanto si legge nell’intervista rilasciata proprio dalla cantante olistica, che da un pò i due fossero in crisi, pare che nel corso del tempo i sentimenti siano cambiati.

Ciò nonostante non rimpiange nulla della sua bellissima avventura insieme a Yari:

‘io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli’

e ancora:

‘Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo’

ha rivelato a Diva e Donna.

Un colpo al cuore per Al Bano e Romina: le parole del cantante pugliese

Un duro colpo per tutti anche per l’amata coppia artistica che è stata sin da subito entusiasta della nuova compagna del figlio Yari Carrisi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E A (@thea.mantra)



Addirittura Al Bano in un’intervista di qualche tempo fa, proprio nel parlare della neo-coppia ha voluto augurare l’amore che hanno vissuto lui e Romina Power, ma ‘con un finale diverso’:

‘Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi’

Un lieto fine che purtroppo non c’è stato, tuttavia, Thea Crudi nella sua intervista, rivela che della celebre coppia porterà un dolcissimo ricordo:

‘Al Bano è una persona generosa e gentile. Romina è un’amica preziosa’

ha concluso l’artista emiliana, la quale è grata, nonostante l’assenza del famigerato ‘lieto fine’ di aver incontrato la famiglia Carrisi con la quale ha condiviso momenti bellissimi che porterà sempre nel suo cuore.