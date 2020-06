Yara Gambirasio, “Clamoroso errore”: parla l’avvocato di Massimo Bossetti

Focus sul caso di Yara Gambirasio e sulle parole dell’avvocato di Massimo Bossetti.

La ragazzina Brembate è sparita nel nulla a 13 anni il 20 novembre 2010 e ritrovata tre mesi senza vita in un campo. L’avvocato di Massimo Bossetti ha parlato durante la trasmissione “Iceberg Lombardia” di Telelombardia:

“È in corso in questi giorni il provvedimento della corte in cui dice che la nostra domanda di ricognizione dei reperti è inammissibile. in questo momento attaccare frontalmente la magistratura, sarebbe come sparare alla croce rossa”