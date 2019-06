X-Factor, chi sono i 4 giudici? Svelati i volti della nuova edizione del talent

La nuova edizione di X-Factor è alle porte e sembra che siano stati svelati i giudici della tredicesima stagione del programma

Arriva la nuova stagione di X-Factor e sono stati finalmente annunciati i giudici della tredicesima edizione. Per adesso ci sono solo conferme ufficiose, ma sicuramente molto attendibili.

L’ unica conferma l’ha avuta Mara Maionchi, con Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta al posto di Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli.

Ecco, quindi, in che modo hanno commentato Mara, Malika, Samuel e Sfera questa loro nuova avventura in qualità di giudici.

Mara Maionchi ha dichiarato:

“Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?”

Malika Ayane

Malika Ayane, invece, ha trovato nuovamente in un importante periodo di bilancio personale e sceglie con grande entusiasmo di mettersi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per la donna completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro la emoziona profondamente.

Sfera Ebbasta

Per Sfera Ebbasta, X-Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrebbe raccontarsi davvero, non sulla base di quello che gli altri dicono di lui. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi lo critica. Di chi lo sente e non lo ascolta. Lui, come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani, non vuole fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E vuole dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare.

Samuel

Samuel ad X-Factor vorrebbe accendere i riflettori sulla musica che adora, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti. È una sfida, una scommessa, dalla quale sente che potrà ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative.