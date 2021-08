X Factor, ex vincitore si pente: “Tornassi indietro, farei Amici”

Uno dei volti e delle voci più noti di X-Factor ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scosso tutti.

L’artista in questione ha ammesso che, con il senno di poi, avrebbe preferito fare Amici. Ecco di chi stiamo parlando!

Questo è uno dei quesiti che si pongono gli aspiranti artisti, i talent show e le case discografiche italiane.

Tutti i cantanti che scelgono di partecipare ai due talent show seguono un percorso molto differente.

X-Factor è un format mondiale e viene considerato molto prestigioso. Lì, i cantanti hanno la possibilità di esprimersi liberamente e vengono seguiti da cantanti di fama internazionale.

Amici, invece, è un format nostrano, spesso criticato per le diatribe che sorgono all’interno e che lo rendono molto simile a un reality show.

Ciononostante, ultimamente si sta rivalutando molto Amici, che pare essere più capace di X-Factor di sfornare talenti che fanno breccia nel cuore dei giovani.

A esprimersi in questo senso ci ha pensato anche un ex vincitore del talent show.

Stiamo parlando del catanese Lorenzo Fragola, che ha trionfato anni fa nella categoria Uomini 16-24 con Fedez.

A tal proposito, Lorenzo ha dichiarato:

“Quando ho fatto X-Factor avevo 19 anni e per me era un gioco: one shot o va bene o va male. Se avessi dovuto scegliere strategicamente avrei scelto Amici per diversi motivi.”