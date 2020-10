X Factor, Hell Raton e la battuta indecente: ‘Ti metterei in una posizione…’

Una battuta che ovviamente non poteva passare inosservata quella destinata a Hell Raton: X Factor diventa bollente.

Parole destinato proprio al bel giurato di X Factor che hanno reso l’atmosfera molto più bollente. Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata de talent. Un bel viso e un corpo niente male, è naturale che Hell Raton abbia tantissime fan che pendono dalle sue labbra. Daniela Collu è sicuramente tra queste. Le sue parole, infatti, non sono passate inosservate.

X Factor, la battuta bollente

E’ bastato poco perché la battuta rivolta a Hell Raton, a X Factor, facesse il giro del web. La trasmissione di Sky è molto seguita non solo per i talenti che si esibiscono di volta in volta ma anche e soprattutto per i suoi giurati. Giovedì 29 novembre è andata in onda una puntata piuttosto piccante.

Durante Hot Factor, condotto da Daniela Collu, non poteva mancare lo scambio di battute imbarazzanti tra la conduttrice sarda e il suo conterraneo Hell Raton. Chi ha seguito la puntata, ha visto che Manuelito è stato l’ago della bilancia per l’eliminazione finale della puntata che ha visto purtroppo capitolare la ragazza in batteria di Mika, Eda Mari, che ha avuto un duro ballottaggio con i Manitoba di Manuel Agnelli.

Daniela Collu a Hell Raton la battuta bollente

E’ noto che Daniela Collu sia una provocatrice. La conduttrice infatti non si lascia mai sfuggire la possibilità di giocare sui doppi sensi.

Manuelito sull’eliminazione finale di Eda Mari ha sentenziato così:

“Ci avete messo una posizione davvero scomoda stasera”.

La Collu ha subito colto l’occasione per una sua battuta bollente:

“Io non dico posizioni in cui ti vorrei mettere”.

Ovviamente l’atmosfera si è subito fatta imbarazzate. Per recuperare, la Collu ha detto:

”Sono caduta troppo nell’Hot, torno nel Factor.”

Emma Marrone ha cercato di ignorare la battutina un po’ troppo spinta e ha continuato con i suoi commenti sui veri protagonisti, gli artisti in gara. Giovedì prossimo, ci sarà trepidante attesa, soprattutto per sapere chi sarà il primo eliminato della 14esima stagione di X Factor Italia. Insomma, non ci resta che aspettare!