X Factor 2021, tutti gli spoiler sulla nuova edizione: giudici e novità

X Factor sta per tornare. Cosa ci riserverà la nuova edizione? Le ultimi indiscrezioni parlano di una ”grandissima novità”: ecco tutti i dettagli.

Per la gioia dei fan è in arrivo la 15esima edizione del celebre talent canoro, pronto per regalare un sogno a migliaia di aspiranti artisti.

Si preannuncia una stagione non solo ricchissima di emozioni ma anche fatta di tantissime novità.

Nuovi volti e nuovi meccanismi faranno parte caratterizzeranno questa nuova edizione dell’iconico talent di Sky.

”Novità rivoluzionaria” per la nuova stagione di X-Factor

I giudici ”non vedono l’ora”, di poter scegliere liberamente i propri artisti senza vincolo di genere, età o formazione.

Un X-Factor senza ”confini” quello del 2021, che vedrà l’eliminazione delle iconiche categorie, dando il benvenuto a 4 nuovissimi team variegati tra loro.

Una novità davvero rivoluzionaria per lo storico talent musicale!

Chi saranno i giudici?

Come annunciato sui social e sul sito ufficiale della nota trasmissione, per questa 15esima stagione sono stati riconfermati i 4 Vocal Coach della scorsa edizione, ovvero Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Chi condurrà X-Factor?

A tenere il timone del programma sarà l’attore romano, Ludovico Tersigni. Una decisione dunque quella di mantenere invariata la formazione dei giudici, da parte della produzione, presumibilmente per bilanciare il debutto del nuovo conduttore.

Quest’ultimo andrà a sostituire l’iconico volto del programma, ovvero Alessandro Cattelan, il quale qualche mese fa aveva annunciato le sue ”dimissioni” per spiccare il volo verso nuovi progetti professionali.

Quanto alle riprese, queste inizieranno come di consueto in autunno, con le selezioni le quali verranno effettuate come lo scorso anno a Cinecittà. Mentre la Location ufficiale, ove avverranno le esibizioni serali non è stata al momento ancora stabilita.

Di sicuro rivelano alcune indiscrezioni, a causa dell’Emergenza Sanitaria, le puntate andranno in onda senza pubblico.