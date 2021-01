X-Factor tornerà nel 2021 con una nuova e appassionante gara che eleggerà il successore di Casadilego.

Lo farà, ma senza Alessandro Cattelan, che aveva dato forfait già nel corso dell’ultima edizione ed era stato prontamente sostituito da Daniela Collu.

A quanto pare, non sarà Daniela Collu la conduttrice della prossima edizione del talent show di Sky. Un altro nome, infatti, sta circolando nelle ultime ore e sta elettrizzando il pubblico.

L’abbandono di Alessandro Cattelan è stato assolutamente inaspettato per i fan del talent show di Sky.

L’uomo è uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano e ha trovato il suo spazio con una trasmessione tutta per lui, E poi c’è Cattelan.

Il conduttore ha lasciato libero il suo posto di X-Factor e ha obbligato la produzione di cercare un degno sostituto per la prossima edizione.

Il nome più caldo di tutti è quello di Lodovica Comello. La conduttrice è conosciuta da tutti e lavora per Sky da anni.

Dal 27 gennaio, tra l’altro, tornerà su Sky Uno al timone di un altro talent show, Italia’s Got Talent.

Assieme a lei vi sarà anche Mara Maionchi, che giudicherà le performance dei concorrenti, e che con lei potrebbe tornare nella prossima edizione di X-Factor.

Poche ore fa, Tv Blog ha chiesto a Lodovica Comello novità relative proprio alla sua eventuale conduzione di X-Factor 2021.

La presentatrice non si è affatto tirata indietro e ha ammesso:

“Posso dire che io ancora non so nulla. Non so se decideranno di chiamarmi. Ma possono contare su di me, sono qui, sono in attesa, se sarà, io sarò onorata della proposta.”