X Factor 2020, chi sono i giudici e tutte le novità del programma

X Factor 2020 torna su Sky con importantissime novità, tra cui il ritorno di due volti storici tra i giudici e l’arrivo di due esordienti

Scopriamo insieme chi saranno i giudici di X Factor 2020 e quando ripartirà il talent show canoro più amato della televisione italiana!

Chi sono i nuovi giudici di X Factor

X Factor tornerà presto su Sky con l’edizione 2020 del talent show. Nel frattempo, il conduttore Alessandro Cattelan ha annunciato chi saranno i quattro giudici nel corso del suo show EPCC.

Cattelan si è messo in collegamento con i nuovi giudici, che indossavano tutti il giubbotto dorato con la X di X Factor sulla schiena.

Il primo a essere annunciato dal presentatori è il giudice che, “se fosse nato in America, sarebbe stato Kurt Cobain”, cioè Manuel Agnelli, “il lupo di Corbetta”. Annuncia poi “la regina del Salento”, Emma Marrone, l’airone di Beirut, Mika, in collegamento da Atene.

Alla fine, l’assoluta novità è il volto di “Manuelito”, Hell Raton, che ha molto in comune con il programma di X Factor: da dieci anni, il rapper cerca talenti e fa scouting.

X Factor 2020, quindi, avrà due volti storici del programma tra i giudici, Manuel Agnelli e Mika, e due new entry, Emma Marrone ed Hell Raton.

La data di inizio del talent show

Per quanto riguarda l’inizio della nuova edizione del talent show, la data precisa non è stata ancora annunciata. Probabilmente, la prima puntata delle Auditions andrà in onda su Sky Uno e su Now TV nel mese di settembre 2020.

Le iscrizioni ai casting, aperti a cantanti solisti, gruppi vocali e band, sono ancora aperte. Per partecipare, bisogna andare sul sito di Sky, registrarsi e procedere con la compilazione del form.

Finita la fase delle audizioni si passerà a quella dei live, che proseguiranno fino al mese di dicembre 2020, quando verrà decretato il vincitore dello show.