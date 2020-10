X Factor 2020 audizioni, anticipazioni puntata 2 ottobre su Tv8

Anticipazione puntata di X Factor 2020-Le Selezioni in onda questa sera 2 ottobre su Tv8 in prima serata: chi si esibirà nelle audizioni?

Questa sera appuntamento con l’ultima puntata di X Factor 2020-Le Selezioni.

Per gli abbonati Sky ieri sera la puntata è stata trasmessa sul canale SkyUno, soltanto oggi in prima serata sarà possibile vederla in chiaro sul canale Tv8. Scopri cosa succederà nella puntata di questa sera: quali artisti canori si esibiranno davanti ai giudici X Factor?

X Factor 2020 – Le Selezioni

In onda questa sera 2 ottobre 2020 l’ultima puntata di X Factor-Le selezioni nella quale gli ultimi artisti si esibiranno difronte ai giudici per presentare la loro doti canore in audizione.

Il conduttore Alessandro Cattelan presenterà gli artisti e li accompagnerà sul palco dei loro sogni.

Per gli aspiranti partecipanti al programma questa sarà l’ultima serata per dimostrare ai giudici che possiedono il tanto ricercato X Factor. I giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli ascolteranno come sempre tutti gli artisti che sono in scaletta e voteranno per la loro ammissione ai BootCamp.

Scopriamo chi riceverà 4 Sì e chi verrà bocciato: ecco cosa accadrà in puntata.

Anticipazioni ultima puntata Audizioni X Factor- Prima parte

La puntata si apre con l’arrivo del conduttore Cattelan, un piccolo riassunto della scorsa puntata e successivamente l’arrivo in sala dei quattro giudici di X Factor.

I primi 5 concorrenti riceveranno 4 ‘Sì’ dai giudici, i primi 10 minuti di programma saranno quindi scandagliati da una cascata di approvazioni.

Tra questi primi 5 artisti ammessi ai Bootcamp c’è un gruppo chiamato Yellow Monday che ha conquistato i giudici per simpatia, empatia e alto livello di sintonia musicale. Un concorrente che arrivò agli Home Visit 5 anni fa, Angel, ci riprova e conquista ancora una volta il Sì dei giudici.

Il primo ‘No’ assoluto della serata è per Chiara Morigi che canta ‘In un giorno qualunque’ di Marco Mengoni. Ripresa da Hell Raton che la ritiene impreparata e gli altri giudici concordano nel definirla anche acerba.

Successivamente altri 4 ‘Sì’ sia per i Little Piece of Marmelad che per Blind. A seguire non passano il turno Letizia e Veronica l’autodidatta.

Il siciliano Giuseppe Roccuzzo canta così bene da far commuovere Emma facendole venire la pelle d’oca:

Hai una voce surreale, canti da paura.

Anche i VVendi guadagno 4 ‘Sì ‘e Mika darà il suo voto decisivo, di bocciatura, alla cantante metà napoletana e metà burundese Paola in arte Kaze: troppo grezza secondo Mika per questo palco.

Mario, fan di Emma Marrone, conquista 4 ‘Sì’ cantando ‘Rise Like a Phoenix’ di Conchita Wurst. Prima della pubblicità accede allo step successivo con un bizzarro commento di Mika sulla sua esibizione:

Hai un gusto di mer@@ nelle scelte ma hai una voce straordinaria…

La serata continua con altre esibizioni

Dopo la pausa pubblicitaria il programma riprende con l’audizione di Cecilia e i Cogito che ottengono solo approvazione e complimenti scendendo dal palco con 4 ‘Sì’. Poi arriva Filippo Santi che ne esce sconfitto con un ‘No’ e tre ‘Sì’ a causa della sua maturità vocale troppo forzata.

L’esibizione degli Overgate e di Matteo del Campo sono un flop per i giudici che concordano nel impedirgli di passare allo step successivo.

Alessandro arriva sul palco con atteggiamento stanco ed annoiato, porta il suo inedito Rap ma non è apprezzato dai giudici per il suo atteggiamento strafottente. Riceve 2 ‘No’ e 2 ‘Sì’ spaccando la giuria a metà.

La puntata si conclude con l’audizione di Emma Marì che canta un suo inedito intitolato Male: ottiene 4 ‘Sì’ con soddisfazione dei giudici.