X-Factor 14, Anticipazioni 4 Live: quali canzoni sono state assegnate

Continua la battaglia canora a X-Factor 14. Anticipazioni: quali canzoni i giudici hanno assegnato ai cantanti per il duello del 4 Live.

Il prossimo appuntamento con X-Factor è il quarto live in onda questa sera.

Ecco quali canzoni sono state assegnate ai 9 concorrenti ancora rimasti in gara: anticipazioni del 4 live di X-Factor 14.

X-Factor14, Anticipazioni quarto Live

Le conferme che il conduttore di X-Factor, Alessandro Cattelan, sarà presente in studio ancora devono arrivare ma le canzoni assegnate ai concorrenti sono invece certe.

La sfida tra i cantanti rimasti in gara si fa sempre più accesa e agguerrita, questa sera andrà in onda il quarto Live che come sempre vedrà eliminati e sopravvissuti.

La puntata, in onda stasera su Tv8 come si legge sul sito ufficiale del canale, si aprirà con la prima giostra degli inediti dopo il quale già ci sarà la prima eliminazione. Successivamente i concorrenti si scontreranno nella seconda manche nel ballottaggio e infine ci sarà la scelta dei giudici.

Ecco la lista delle assegnazioni per il quarto live:

LPOM canteranno e suonano Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpinks.

canteranno e suonano Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpinks. Melancholia canteranno Sweet Dreams degli Eurythmics

canteranno Sweet Dreams degli Eurythmics Mydrama canterà Notti di Sfera Ebbasta nuovamente arrangiato da Tha Suprime

canterà Notti di Sfera Ebbasta nuovamente arrangiato da Tha Suprime Blind canterà Per Me è importante di Tiromancino unendo un suo inedito Bambino.

canterà Per Me è importante di Tiromancino unendo un suo inedito Bambino. Blue Phelix canterà Falling di Harry Styles

canterà Falling di Harry Styles NAIP cantaìerà Amandoti di CCCP (alla sua maniera)

cantaìerà Amandoti di CCCP (alla sua maniera) Vergo canterà Oro di Mango unendo dei pezzi di Rosalia (Malamente e Si Tu Supieras).

canterà Oro di Mango unendo dei pezzi di Rosalia (Malamente e Si Tu Supieras). Casadilego canterà Rapide di Mahmood riarraggiato da Tha Supreme

canterà Rapide di Mahmood riarraggiato da Tha Supreme cmqMartina canterà Albero di Calcutta

Assegnazioni Gruppi e Under Donne

Il giudice Hell Raton a capo delle Under Donne ha deciso che Mydrama e CmqMartina porteranno alla prima manche i loro secondi inediti con nuovi arrangiamenti: Notti di Sfera Ebbasta e Albero di Calcutta. Casadilego canterà un nuovo arrangiamento dei Tha supreme della canzone di Mahmood, Rapide.

Per i Gruppi Musicali invece il giudice Manuel Agnelli ha deciso che i suoi concorrenti ripercorreranno il terzo Live. Agnelli, si legge su Dituttounpop.it, si dice dispiaciuto che il pubblico tanto quanto i giudici concentrino tutta la loro attenzione sulla cantante tralasciando il resto dei musicisti del gruppo Melancholia.

Agnelli crede che il problema dei LPOM invece sia:

la difficoltà a suonare veramente.

I Melancholia suoneranno la canzone Sweet Dreams degli Eurythmics mentre i Little Pieces of Marmelade suoneranno Bullet with Butterfly Wings, canzone degli Smashing Pumpinks.

Assegnazione per gli Over e Under Uomini

Emma Marrone è a capo degli Under Uomini e rivede le esibizioni con i suoi ragazzi cercando di trarre il meglio dai commenti fatti dagli altri giudici.

Se Blind supereranno la giostra degli inediti potrà cantare il suo brano inedito sulle note di Per me è importante di Tiromancino. Blue Phelix invece canterà Falling di Harry Styles.

Per quanto riguarda la categoria Over invece Mika riguarda le esibizioni con NAIP e Vergo focalizzandosi maggiormente su quest’ultimo. NAIP farà Amandoti di CCCP nel quarto Live mentre Vergo canterà una canzone di Mango mixandola ad alcuni pezzi di Rosalia.