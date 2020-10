X Factor 14 anticipazioni 29 ottobre: brani inediti, ospiti e tante novità

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento del talent show più amato di Sky, condotto da Alessandro Cattelan.

Vediamo cosa succederà nella puntata di oggi, 29 ottobre 2020, di X Factor 14!

Anticipazioni X Factor 14: la puntata in onda in differita

Oggi, giovedì 29 ottobre 2020, torna su Sky l’appuntamento con i Live show di X Factor 14.

Il celebre talent show condotto da Alessandro Cattelan sta riscuotendo grandissimo successo tra il pubblico televisivo italiano, che lo segue con puntualità da ben 14 edizioni.

In base alle anticipazioni, trapelate anche dalla conferenza stampa dei giorni scorsi, pare che quest’anno la finale non avrà luogo al Mediolanum Forum di Assago.

Lo show per intero, infatti, si svolgerà negli studi Sky per garantire la sicurezza a tutti nel bel mezzo della pandemia da Covid-19.

La prossima messa in onda è prevista per il 29 ottobre su Sky, mentre su Tv8 verrà trasmessa mercoledì, 4 novembre, dalle ore 21:25.

Anticipazioni X Factor 14: 12 brani inediti e Ghali ospite in studio

In base alle indiscrezioni, quest’anno a X Factor 14 si darà immediatamente il via con la presentazione dei brani inediti dei concorrenti in gara.

I protagonisti sono in 12, divisi in 4 squadre guidate da Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Incredibile sorpresa per tutti sarà la partecipazione del cantante Ghali, ospite in studio che, per la prima volta, canterà il suo ultimo singolo, dal titolo “Barcellona”.

Tra le altre novità di X Factor 14, la presenza di Laccio e Shake, due coreografi che avranno il compito di rendere a dir poco spettacolari tutte le performance dei cantanti in gara.

A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, lo studio è spoglio e il pubblico non è presente. Lo spettacolo, però, deve continuare e così la produzione sta cercando alcuni stratagemmi per mantenere invariati gli ascolti.

Dopo la puntata, andrà in onda anche Hot Factor! Per scoprire cos’altro accadrà nella nuova puntata di X Factor, non rimane che sintonizzarsi stasera su Sky!