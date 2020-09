WWF 16 modi per poter dare un sostegno al nostro Pianeta

Lottare contro i cambiamenti climatici deve riguardare differenti aspetti della nostra vita. La produzione ed il consumo di cibo, oltre alla sua trasformazione produce emissioni. Con pochi e piccoli accorgimenti possiamo ridurle del 20% entro il 2050.

Una simile riduzione potrebbe aiutarci a mantenere i nostri impegni derivanti dall’Accordo di Parigi, come per esempio limitare il riscaldamento climatico di 1,5 gradi. Il sistema alimentare globale crea moltissime emissioni che vanno gestite.

Questo lo possiamo capire leggendo il nuovo report del Wwf oltre che dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente UNEP. L’Eat e Climate Focus è riuscito ad individuare 16 modi o politiche che possono essere adottate dai governi per limitare.

Alcuni dei principali comportamenti suggeriti nel report sono:

Il WWF suggerisce altri comportamenti per ridurre i cambiamenti climatici e ci ricorda che

“l’alimentazione e le diete, le perdite e gli sprechi di cibo sono fattori ampiamente ignorati, ma se i politici li inserissero tra i target settoriali all’interno dei piani nazionali per il Clima, potrebbero ridurre fino al 25% le emissioni globali.”

Ha proseguito dicendo che se non si farà una trasformazione radicale sui metodi produttivi e sul nostro consumo di cibo, non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi posti dagli accordi di Parigi.

Evitare i cambiamenti climatici o conservare la biodiversità, è alla base della sicurezza alimentare. Ci aiuta a prevenire l’insorgere di malattie e infine potremo raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

“Ecco perché esortiamo i Governi a includere una strategia per avere sistemi alimentari rispettosi e positivi per il clima e per la natura nei nuovi e più ambiziosi presentati quest’anno”