Winter Blues, come si combatte la tristezza da inverno? Tutti i consigli

Winter blues, che cosa è questa sensazione di tristezza dovuta all’inverno, al freddo e al buio? Ecco come superarla

Winter Blues è comunemente conosciuta come depressione invernale, a volte, mette tristezza, ma scopriamo come ritrovare il buonumore e momenti di relax per mente e corpo.

Come sconfiggere il Winter Blues? La depressione stagionale, in passato era considerata un disturbo dell’umore nel quale le persone in ottime condizioni di salute mentale cadevano in depressione in estate. Attualmente il disturbo affettivo stagionale, noto anche come depressione d’inverno, caratterizza i mesi più gelidi dell’anno. Mentre è conosciuta in ambito medico come SAD, ovvero, Seasonal Affective Disorder ed è causata da diversi fattori, uno dei principali è la minore esposizione alla luce del sole. Ecco 5 pratici consigli che possono aiutarci a fronteggiare il famigerato winter blues, per rinascere e uscire senza stress dal letargo all’insegna della bellezza e del meraviglioso benessere, senza aspettare necessariamente la bellissima primavera e la fantastica estate.

L’allenamento

Negli ultimi tempi si parla sempre di più di home fitness, ossia dell’allenamento svolto in casa propria, facilmente realizzabile utilizzando pochi attrezzi e all’ausilio dei numerosi tutorial presenti in rete. Sempre più persone preferiscono la home fitness alla palestra, una soluzione molte efficace per combattere la pigrizia invernale.

Inoltre si sa, l’allenamento non ha mai fatto male a nessuno, anzi, produce effetti positivi su tutte le parti del corpo, permette di migliorare la massa muscolare, favorisce la perdita del grasso corporeo e la sua mancanza si ripercuote negativamente su mente e fisico.

E’ ora di mettersi in forma, un po di sano movimento non può fare altro che bene, favorendo il rilascio di endorfine e migliorando corpo e mente, consentendo cosi di affrontare il periodo invernale con la giusta marcia.

Ama te stesso

Ama te stesso è la cosa più semplice che puoi fare per ritrovarti e ricominciare, prenditi cura del tuo corpo e della tua immagine, non lasciare che il freddo inverno lasci spazio alla pigrizia.

Sii sempre al top, scegli con cura il tuo abbigliamento e applica un filo di trucco. Prendi del tempo per capire cosa ti piace, quali sono i tuoi valori, le tue passioni. Non lasciare che il freddo inverno ti chiuda in casa e ti trasformi in un brutto anatroccolo e ti lasci trascorrere le giornate in casa con un pigiama.

Coltiva i tuoi hobby

Coltiva e nutri le tue passioni, offri energia ai tuoi sogni, approfitta del freddo inverno per dare spazio e luce a ciò che ti piace fare, che possa darti soddisfazione e sentire bene.

Il knitting, non è solo per le nonne ma anche per le donne più giovani ed è considerato il nuovo yoga. Favorisce il benessere mentale, rilassa, allontana i pensieri negativi, accresce l’autostima e la concentrazione.

Una SPA domestica contro il winter blues

Un po di sano relax con un bagno caldo e rilassante, accompagnata da oli profumati e sali da bagno, con un piacevole sottofondo musicale, come nei centri benessere, ti cambieranno l’umore e ti doneranno un sorriso smagliante.

Cura l’alimentazione

L’inverno è il periodo dell’anno in cui si è maggiormente esposti ad acciacchi e malanni, cura la tua alimentazione, mangia molta frutta e verdura di stagione per rafforzare le difese immunitarie e combattere le basse temperature.