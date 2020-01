Windows 7 chiude i battenti come annunciato da Microsoft. Si potrà passare a Windows 10 senza spendere un euro? Ecco come

Dopo l’annuncio di Microsoft dell’intenzione di non fornire più gli aggiornamenti per Windows 7 è arrivato il momento per milioni di utenti di decidere a quale sistema operativo passare. Vi spieghiamo come e quando farlo

L’addio a Windows 7 voluto da Microsoft

Il sistema operativo Windows 7 è uno dei più diffusi ed utilizzati a livello mondiale sin dalla sua nascita nel 2009, dato anche che Windows XP venne ritirato nel 2014.

La sua creazione era stata voluta da Microsoft per sopperire al sistema operativo Vista che non aveva dato i risultati sperati.

Windows 7 invece appena uscito trovò un vasto accoglimento con 600 milioni di licenze il primo anno, arrivando a 900 milioni attualmente.

Solo contando le licenze ufficiali perché è risaputo che sono diverse centinaia di milioni quelle invece ancora illegali.

Tali numeri rendono bene l’idea della portata del cambiamento che dal 15 gennaio sarà inevitabile così come annunciato da Microsoft.

Alla notizia dunque che Whatsapp non funzionerà più su alcuni dispositivi, ora si aggiunge un altro motivo di preoccupazione per gli utilizzatori di pc.

Passare gratis a Windows 10? Ecco come

L’azienda con sede a Redmond nello stato di Washington ha infatti annunciato che a partire dal prossimo 15 gennaio non fornirà più gli aggiornamenti per Windows7 come riporta ilsoftware.it e Corriere.



I tanti utenti sono già in allarme ma non è necessario: si potrà infatti passare a Windows 10 senza ulteriori spese ed in maniera del tutto legale.

E’ stata proprio la Microsoft a rendere noto ciò e darà la possibilità a chi ha una licenza, ovviamente legale, di Windows 7 di passare gratuitamente al nuovo sistema operativo.

Basterà collegarsi al sito ufficiale di Microsoft, cliccare “Scarica lo strumento” e seguire le istruzioni.

Alla fine dell’aggiornamento i passi da seguire saranno pochi: cliccare “Start” poi “Impostazioni”, “Aggiornamento e Sicurezza” e per ultimo “Attivazione”.

E se volessimo usare ancora Windows 7?

Quello appena descritto dunque è il metodo per poter utilizzare in tranquillità Windows 10 per altri 10 anni.

Ma se il nostro pc non supporta il nuovo sistema operativo come si può fare?

Niente paura perché sarà possibile continuare ad utilizzare Windows 7 anche se ci saranno più rischi per virus, ed errori di sistema per alcune app.

Gli aggiornamenti di sicurezza non saranno più disponibili e ciò potrà essere particolarmente problematico in ambito aziendale.

E’ perciò consigliabile procurarsi un buon antivirus ed utilizzare l’account amministratore solo per gli usi fondamentali.