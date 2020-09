Wilma Goich in lacrime: ‘Mia figlia è morta in un mese’

View this post on Instagram

La triste notizia è arrivata stamattina: Susanna Vianello – figlia d'arte per eccellenza – è venuta a mancare questa notte La donna era stata da poco ricoverata in ospedale e si trovava in terapia intensiva. Nonostante il delicato momento, il decesso non è avvenuto a causa del CoronaVirus, ma per altre complicanze. Per il momento la famiglia mantiene il massimo riserbo; amici e parenti non potranno salutare Susanna poiché il funerale verrà celebrato a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria. Noi l'avevamo intervistata solo qualche mese fa e nelle sue parole c'era grande speranza per il futuro. Una notizia terribile che arriva come un fulmine a ciel sereno.