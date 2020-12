Meghan Markle conquista William: il regalo spettacolare

Nessuno sapeva che una volta il principe William fece un’audizione a Meghan Markle e il risultato fu incredibile.

A distanza di anni, trapela la verità su quello che oggi è il controverso rapporto tra il principe William e Meghan Markle.

I due cognati non si vedono da tempo, complici il lockdown e la scelta dei Sussex di trasferirsi in California.

Pare che in passato, però, i due fossero davvero in sintonia e c’è un episodio in particolare che lo dimostra!

Il controverso rapporto tra Meghan e la famiglia reale

Il rapporto tra la famiglia reale e Meghan Markle si è decisamente incrinato con il passare del tempo, specialmente da quando i Sussex hanno compiuto la loro scelta di trasferirsi in America.

Adesso, però, una fonte reale ha raccontato che, in realtà, Meghan Markle avesse dato prova di una grande capacità di adattamento.

Agli inizi, infatti, non le risultò complicato adattarsi alle tradizioni reali.

La prova fu un’audizione molto speciale, a cui la sottopose il principe William.

La verità sull’audizione di Meghan che conquistò William

Una fonte reale ha rivelato a People dell’esistenza di un’audizione davvero speciale, che fece Meghan nei confronti della famiglia reale.

Pare che la donna volesse impressionale la corona come nessun’altra prima di lei. Teneva molto all’impressione da dare ai suoi futuri parenti reali.

Così chiese a Harry di darle alcuni consigli. La duchessa pare volesse trovare dei regali di benvenuto perfetti per divertire la sua nuova famiglia allargata.

Come rivelato dalla fonte

“uno uno dei suoi regali era stato un enorme successo. Si trattava di un cucchiaio e di una tazza per il principe William con stampato un cereale killer in rilievo.”

Pare che il regalo colpì molto William, che si sentì letteralmente conquistato da quella che sarebbe diventata in seguito sua cognata.