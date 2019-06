Kate Middleton, incidente per la scorta: il Principe William vicino alla vittima

Grave incidente per la scorta del Principe William e Kate Middleton: ecco cosa è successo ad un’anziana donna coinvolta nello scontro

Nella giornata di ieri, lunedì 18 giugno 2019, la scorta del Principe William e Kate ha avuto un incidente stradale, coinvolta anche un’anziana donna. Ecco cosa è successo prima dell’antica cerimonia britannica.

Incidente per la scorta dei Duchi di Cambridge

Lunedì scorso, la scorta del Principe William e Kate Middleton è stata coinvolta in un grave incidente stradale. L’impatto è avvenuto alle ore 12:50 nel quartiere di Richmond, a sud-ovest di Londra, nel momento in cui il duca e la duchessa di Cambridge stavano raggiungendo il castello di Windsor per unirsi alla Regina Elisabetta in una cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Si tratta del più antico ordine cavalleresco britannico. I partecipanti della storica cerimonia sono indicati dalla Regina e il numero massimo di partecipanti ammessi sono solo 24 membri della famiglia reale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una signora di 83 anni che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

Un triste vicenda che ha profondamente colpito la famiglia reale. Nelle ultime ore, è in corso un’indagine da parte dell’Independent Office of Police Conduct per costruire la dinamica dell’incidente. Nel dettaglio, la 83enne è stata investita da un motocicletta della polizia della scorta dei duchi di Cambridge, William e Kate, sul tragitto tra Londra e Windsor. La donna coinvolta nello scontro, Irene Mayer, è in condizioni gravi ma le condizioni sono stabili. Inoltre, occorre capire se la donna sia caduta da sola o se sia stata colpita.

Il Principe William e Kate Middleton sono stati informati dell’incidente e sono veramente rattristati da quanto successo due giorni fa: