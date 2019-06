Principe William confessa: ‘Un figlio gay: preoccupante per la loro posizione sociale’

Il Principe William, in visita ad un ente di beneficenza ha rivelato sui suoi figli rivelando la sua preoccupazione circa il loro orientamento sessuale

William in visita ad un ente di Beneficenza di di Londra dell’Albert Kennedy Trust, ha fatto dei commenti riguardo ai suoi figli, se in futuro gli diranno di essere LGBT.

La visita di William all’Albert Kennedy Trust

In visita in questo ente di beneficenza, che aiuta persone senzatetto LGBT il principe William ha parlato dei suoi figli ed ha espresso i suoi timori a riguardo.

LGBT è una sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender, ed è proprio con loro che il Duca di Cambridge ha parlato di George, Charlotte ed il piccolo Luis.

William ha affermato che sosterrà i suoi figli se in futuro si identificheranno come LGBT, ma ha rivelato anche i suoi timori ovvero la reazione che dovranno affrontare a causa dei loro ruoli nella catena monarchica.

E’ stata la prima volta che un membro della famiglia reale ha visitato un associazione che si occupa di LGBT.

Durante la permanenza nel centro William ha anche preso parte ad una discussione di gruppo con con diversi ambasciatori akt , ovvero dei giovani che sono stati sostenuti dall’associazione benefica e ora fanno da mentore ad altri utilizzando i suoi servizi.

I commenti di William sui figli

Durante la visita un ragazzo di nome Faz Bukhari di 28 anni che ha avuto problemi a casa dall’età di 24 anni quando ha iniziato a identificarsi come transgender gli ha chiesto:

cosa penseresti se uno dei tuoi figli fosse LGBT?

William ha così risposto:

Ho iniziato a pensarci da quando sono diventato un genitore, ed è qualcosa su cui sono nervoso, non sul fatto che qualcuno di loro dovesse essere gay, ma a causa delle pressioni che dovranno affrontare, a causa della mia famiglia e della posizione in cui ci troviamo

Ed ha anche aggiunto che lui li sosterrà qualunque decisione prenderanno in futuro aggiungendo che lui e Kate ne hanno parlato molto per far capire ai loro figli la posizione che ricoprono.