La lite furiosa tra William e Harry:”Colpa di Meghan”, spunta il motivo della crisi tra i Principi

La rottura tra due principi William ed Harry sarebbe definitiva e la colpa sarebbe di Meghan. Ecco cosa è emerso da alcune fonti ufficiali.

Potrebbe esserci ancora lo zampino di Meghan nella lite ormai inconciliabile tra William ed Harry, ne sono certe alcune fonti che vogliono restare anonime ma danno molti particolari interessanti.

William ed Harry i Principi un tempo inseparabili

A soli 13 e 15 anni i due Principi Windsor figli del Principe Carlo dovettero subire il trauma più grande della loro vita: la morte della loro adorata madre Lady Diana.

Finché la madre era in vita i due fratelli pur vivendo la separazione conflittuale dei genitori, e pur differenti di carattere, furono sempre uniti risolvendo i vari disaccordi in modo positivo.

Anche in seguito si sostennero nel grande dolore, William ha rivelato di essere stato accanto ad Harry nel momento in cui ebbe bisogno di uno specialista per fronteggiare il dolore psichico.

Il successivo impegno dei fratelli nella fondazione Heads Togheter sancì l’interesse comune per il lavoro sulla salute mentale.

La rottura sarebbe definitiva, colpa di Meghan?

Secondo delle fonti di corte ritenute molto affidabili dai tabloid con cui hanno parlato ma che vogliono restare anonime, i due fratelli un tempo legati ormai sarebbero distanti definitivamente.

Il summit fatto d’urgenza a Buckingham Palace avrebbe sancito di principali accordi in merito alla decisione presa da Harry.

Tra i due fratelli non si sarebbero discusse questioni vecchie per non peggiorare la situazione.

Ora che il Principe Harry è in Canada però e la situazione dovrebbe essere più rilassata i tabloid starebbero indagando sullo stato del suo rapporto con William.

E le fonti che si sono rivolte al Sun, come riporta Il Giornale non sarebbero ottimiste.

Pare infatti che Harry avrebbe mostrato i segni di una voglia di riappacificazione.

William però secondo le fonti è ancora molto adirato con Meghan Markle, che riterrebbe la causa delle liti con il fratello.

Potrebbero dunque i fratelli riuscire a riconciliarsi n futuro o quella che è stata considerata la voglia di protagonismo della Markle li continuerà a dividerli?

La rottura tra i due pare essere iniziata dal matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle ed essere peggiorata negli ultimi mesi fino ad arrivare alla Megxit.

Ora dal Canada per i due Principi sarà più difficile vedersi ma i sudditi sperano comunque in una riconciliazione futura.