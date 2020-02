‘Preghiere da tutto il mondo’ Kate Middleton, il tragico lutto che ha colpito l’umanità: il triste viaggio di commemorazione

Un lutto devastante che ha colpito non solo i reali ma il mondo. Una parte della popolazione è sotto choc per quanto accaduto: il gesto di Kate e William.

I Duchi di Cambridge, William e Kate, sempre molto attenti a ciò che succede nel mondo, hanno appreso della tragica situazione in Australia. Ecco cosa sono pronti a fare di impensabile.

L’ impegno umanitario di William e Kate

Il Principe William e la moglie Kate Middleton sono rimasti ormai gli unici reali “senior” ad affrontare i moltissimi impegni per la Corona britannica.

Dopo la Megxit infatti, e l’uscita di scena del Principe Harry e di Meghan, i due futuri eredi al trono stanno dimostrando ancora più dedizione al regno e alla Regna.

Non solo impegni già previsti ma anche dei fuori programma nuovi non li spaventano, anche se la gestione degli impegni e dei loro tre bambini non è facile.

Kate è apparsa ultimamente provata, magra e con il viso scavato, ma ha continuato a partecipare ai suoi impegni pubblici, come l’impegno per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla cura dei bambini e sul sostegno alle madri.

Anche William ha continuato da solo, senza più l’appoggio del fratello Harry, nel progetto di sensibilizzazione sulla salute mentale, partecipando ad un docufilm insieme a molte star del calcio britannico.

I Duchi di Cambridge in partenza per un pericoloso viaggio?

Come rivela il Daily Express i Duchi di Sussex sarebbero anche pronti ad affrontare un viaggio che potrebbe nascondere insidie ed essere emotivamente difficile.

Infatti non si porteranno i tre bimbi, i Principi George, Charlotte e Louis.

Secondo le fonti i Duchi sarebbero stati invitati in Australia proprio dal primo ministro Scott Morrison, con il quale attualmente stanno discutendo un accordo per un viaggio a breve.

L’intento del primo ministro australiano è quello di risollevare il turismo nel continente dopo la devastante tragedia degli incendi degli scorsi mesi.

Il Sydney Morning Herald ha rivelato anche le tappe previste che potrebbero toccare il Nuovo Galles del Sud, Victoria e la parte meridionale dell’Autralia.

I Duchi di Cambridge erano già stati assieme in Australia nel 2014, portando con loro anche George di pochi mesi che fu anche il primo viaggio all’estero del piccolo principe.

Entrambi sono rimasti molto colpiti dalle notizie devastanti degli incendi ed hanno dichiarato tutta la loro solidarietà: