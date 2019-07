Will Smith, il dramma della figlia autolesionista: ‘Si tagliava di nascosto’ Il terribile motivo

Willow Smith, la figlia del celebre attore Will si confessa rilasciando delle dichiarazioni davvero scioccanti circa il suo passato: ‘Mi tagliavo’

La figlia del famoso attore Will Smith, Willow, ospite in una trasmissione televisiva ha rilasciato delle dichiarazioni davvero forti che hanno sconvolto tutti i presenti.

L’intervista di Willow Smith

Willow è andata come ospite nella trasmissione della madre Jada Pinkett Smith, nello show tv “Red table talk”, insieme alla nonna.

Ma l’intervista ha preso una piega inaspettata quando la 18 enne ha iniziato a parlare, con la nonna e la madre nello studio, dei problemi che ha avuto durante il periodo dell’adolescenza.

La figlia della conduttrice, durante il discorso ha improvvisamente iniziato a parlare di quando da adolescente si tagliava profondamente le braccia, nascondendole poi sotto le maniche lunghe di maglioni ed altri indumenti.

Queste dichiarazioni hanno lasciato allibiti tutti i presenti, la madre ha trattenuto a stento le lacrime e la nonna invece è rimasta senza parole, non aspettandosi in alcun modo l’atteggiamento autolesionistico della nipote.

La figlia di Will e Jada ha anche aggiunto di essersi fermata in tempo in modo tale da non compiere un gesto al quale non poteva poi porre rimedio.

Le dichiarazioni della figlia di Will Smith

La ragazza ha raccontato di essere stata travolta dal successo ottenuto dalla sua canzone “Whip My Hair”, brano fatto quando aveva solo 10 anni.

La sua paura era quella di non raggiungere le aspettative dei suoi fan e vista la giovane età si è sentita sopraffatta dall’attenzione e dalle curiosità delle persone che la seguivano.

Temeva di non riuscire a creare un altro brano di successo come quello e che nel futuro tutti l’avrebbero conosciuta come la figlia di… Avendo entrambi i genitori molto famosi.

l’ansia da prestazione mi consumava. così ho smesso a lungo di esibirmi e mi sono chiusa in me stessa

Ha anche confessato di essersi fatta dei tagli con qualsiasi cosa le capitasse sotto le mani ed è riuscita ad uscirne grazie ad un percorso spirituale che ha intrapreso dandole più fiducia in se stessa.