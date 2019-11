Lotta contro il cancro al colon, l’amatissimo Will Smith rivela i risultati delle analisi

Lotta contro il cancro al colon, l’amatissimo Will Smith rivela i risultati...

Will Smith, l’amatissimo attore americano, lancia un appello ai suoi fan dopo la visita al colon e la possibilità di sviluppare un cancro

L’attore più amato di sempre Will Smith lancia un appello ai suoi fan. Da poco compiuto 50 anni, Smith ha deciso di mandare un messaggio a tutte quelle persone che nel corso della loro vita non hanno mai fatto controlli di routine dal medico.

Will Smith lesione al colon

L’attore americano ha da sempre ottenuto un grandissimo successo nel suo lavoro cominciando da molto giovane a recitare. La sua passione l’ha trasformata in un vero e proprio lavoro e ad oggi, è uno degli attori più apprezzato e amato dal pubblico internazionale. Il suo fascino nonostante i suoi 50 anni da poco compiuti sembra non tramontare mai insieme al suo splendido sorriso.

L’attore però oltre a dedicare il suo tempo al suo lavoro e al contempo alla sua grande passione, non viene meno ai doveri he ognuno di noi dovrebbe compiere almeno una volta all’anno. Parliamo appunto della prevenzione e controlli dal medico. L’attore infatti durante un controllo dal medico ha scoperto l’importanza della prevenzione per la salute.

Will Smith infatti durante un controllo dal medico ha scoperto di avere una lesione pre-cancerosa al colon. L’attore poco tempo infatti si è dovuto sottoporre ad un operazione quasi d’urgenza per evitare che la lesione potesse diventare più grave di quanto non lo fosse già.

Will Smith sotto i ferri

L’attore americano ha per questo deciso di sottoporsi ad un operazione che fortunatamente è riuscita con successo. L’attore dopo l’operazione ha ben pensato di condividere con i suoi fan l’esperienza su YouTube, creando un canale apposta chiamato ” I Vlogged My Colonoscopy”

‘Il mio c**o sarà fuori, così che possano entrare con più facilità’

L’attore infatti ha girato dei piccoli video documentando anche la procedura in un ospedale di Miami e che riprendo Will appena sveglio dopo l’anestesia.

‘Non avevo mai preso così tante droghe in vita mia! Questi farmaci funzionano davvero bene!’

Scherza ironicamente Will dopo il ritorno a casa. Ma l’attore tiene a precisare che prevenire è importante per la nostra salute e manda un messaggio ai milioni di utenti che lo seguono sui social

‘Dobbiamo tenere sotto controllo la nostra salute. Ci vuole molto impegno e a volte si può provare dell’imbarazzo. Ma qual è l’altra opzione?’

Ma una figura importante che ha spinto l’attore a farsi visitare da un medico è stato proprio il Dr. Stanford, che ha spiegato nel dettaglio la lesione ritrovata sul colon dell’attore:

‘C’era un polipo, una lesione pre-cancerosa. Lui (il gastroenterologo; ndr) l’ha rimossa e l’ha mandata in laboratorio. I risultati sono arrivati: si trattava di un adenoma tubolare, un tessuto pre-canceroso. Quando si hanno questi polipi, la possibilità di sviluppare un tumore al colon cresce del 95%’

Insomma l’attore è riuscito a prevenire quello che poteva essere un tumore, ma fortunatamente è riuscito a prendere il tutto in tempo senza peggiorare le sue condizioni di salute, ringraziando il dottore che lo ha operato.