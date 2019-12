Grave lutto nella serie Will & Grace: lo straziante addio al personaggi più amato

Grave lutto per Will & Grace, addio ad uno dei protagonisti della serie televisiva: “Grazie per gli anni di collaborazione e per la tua amicizia e sostegno”

Una delle serie televisive di maggior successo dei primi anni duemila è, senza dubbio, quella di Will & Grace. Una commedia di dieci stagioni che è riuscita ad ottenere il consenso favorevole del pubblico non solo per gli esilaranti episodi ma anche per la simpatia e l’ironia dei diversi personaggi. Nelle ultime ore è giunta una notizia che riguarda uno dei protagonisti. E’ venuto a mancare uno dei volti della serie, il triste annuncio sui social.

Will e Grace , addio a Shelley Morrison

Dal 1998 fino ad oggi, la serie televisiva statunitense continua ad entrare nelle case di milioni di fan in tutto il mondo regalando tanto divertimento. Le storie di Will & Grace si intrecciano con quelle della della bizzarra Karen Walker e del petulante Jack McFarland. Nelle ultime ore, è giunta una triste notizia riguardante uno dei protagonisti. E’ venuta a mancare all’età di 83 anni, Shelley Morrison, la storica Rosario a causa di un’insufficienza cardiaca dopo una breve malattia.

Ha preso parte a ben 67 puntate e dunque è stata una delle protagoniste per otto stagione. La notizia della sua morte è stata diffusa dal marito.

Il triste messaggio del marito

La sua amica e collega, Megan Mullaly, che nella serie veste i panni di Karen ha voluto salutare l’attrice con queste parole: