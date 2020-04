Will & Grace torna in televisione con la stagione conclusiva della sit com disponibile su Premium Stories

Scopriamo tutti i dettagli relativi alla nuova e ultima stagione della sit com Will & Grace, disponibile dal 28 marzo 2020 sul canale Mediaset di Sky e Infinity, Premium Stories.

Il ritorno di Will & Grace

Era il lontano 2005 quando veniva prodotta l’ottava stagione di Will & Grace, dopo di che il progetto veniva a accantonato, nonostante l’enorme successo riscosso tra il pubblico.

Nel 2017 l’emittente televisiva, in clima di revival, ha proseguito la storia che ha appassionato i telespettatori, realizzando le nuove stagioni fino all’undicesima, per un totale di diciotto episodi, che chiuderanno definitivamente la serie.

Mentre la nona e la decima stagione sono state trasmesse nel 2017 e nel 2019, a partire dal 28 marzo 2020 arrivano su Premium Stories, il canale di Mediaset disponibile su Sky e Infinity, gli episodi dell’undicesima stagione, che concludono la sit com.

Cast e anticipazioni

Will & Grace ritroverà i personaggi e gli attori principali della sit com, quali i noti Debra Messing ed Eric McCormack, che si rimetteranno per un’ultima volta nelle vesti di Grace Adler e di Will Truman.

Ad accompagnarli vi saranno naturalmente Megan Mullally e Sean Hayes alias Karen Walker e Jack McFarlane, un incontenibile duo caratterizzato da molle stravaganze.

Come già accaduto nelle altre stagioni del reboot, saranno presenti numerose guest-star per ciascun episodio, come Leslie Jordan (Beverley Leslie), Blythe Danner (Marylin Truman), Alec Baldwin (Malcom) e David Schwimmer (Noah).

Tra le altre comparse vi saranno la cantante Demi Lovato, il cui ingresso nel cast è stato rivelato dalla produzione a fine agosto 2019, che interpreterà il ruolo di Jenny;

Matt Bomer e Vanessa Bayer, rispettivamente nei panni di McCoy Whitman e Amy; Billie Lourd, che interpreterà la nipote della mamma di Grace; e infine Ryan Phillippe.