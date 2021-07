WhatsApp come Snapchat, arriva il “Visualizza una volta sola”: tutto sulla nuova...

Attualmente la nuova funzione è in fase di test su Android: scopriamo di più su tutte le novità disponibili a breve.

L’app di WhatsApp ha rilasciato una funzione chiamata “Visualizza una volta” per i tester Android.

Un’opzione che abbiamo già visto su Snapchat e a quanto pare renderebbe il servizio più sicuro e privato, in modo da proteggere la privacy di milioni di utenti.

WhatsApp: “Visualizza una volta”, come funziona?

Questa nuova funzione, testata dai beta tester di Android, eliminerà foto e video non appena vengono visualizzati dagli utenti.

Inoltre si disabiliteranno le conferme di lettura, ma ci sarà comunque modo di sapere se l’utente al quale avete inviato i messaggi, li ha visualizzati e nei gruppi potremo vedere quando i membri aprono i media destinati a scomparire.

Ma una funzione che lascerà gli utenti amareggiati è che non c’è alcuna funzione che impedisca agli utenti di fare uno screenshot e nemmeno una conferma se dovesse succedere.

Voi cosa ne pensate? in molti pensano che sia un controsenso.

“Visualizza una volta”: quando sarà disponibile per IOS?

Si vocifera che l’opzione “Visualizza una volta” funzioni anche quando si invia un messaggio ad un utente che in quel momento non è online sulla piattaforma.

Purtroppo non sappiamo ancora quando sarà disponibile per gli utenti IOS, ma sicuramente non ci sarà molto da aspettare.

Ma la cosa più importante è sapere che l’app si sta rendendo sempre più sicura.

Soprattutto si sta facendo perdonare per le modifiche alla privacy policy che avevano dirottato utenti su delle altre piattaforme di messagistica come: Signal e Telegram.

Già in passato era stato proposto di lanciare una funzione simile per i messaggi di testo, ed ora sembra che qualcosa si stia concretizzando.

