WhatsApp: ecco il metodo per far sparire un contatto senza bloccarlo

Abbiamo scoperto per voi un metodo innovativo che vi permetterà di far scomparire un contatto senza il bisogno di bloccarlo.

WhatsApp continua a stupire gli utenti con novità esclusive che permettono di arricchire l’esperienza.

Chattare non è mai stato così efficace e da ora lo sarà anche far sparire i contatti che non ci vanno a genio!

L’opzione di blocco dei contatti

Dai tempi della nascita di WhatsApp è possibile bloccare un contatto che ci molesta o che semplicemente non ci sta simpatico.

Con un semplice gesto è facile impedirgli di disturbarci e di continuare a scriverci senza la nostra volontà.

C’è chi, invece, si limita a silenziare gli utenti molesti o ad archiviare la chat.

Quest’ultimo metodo, però, non si rivela del tutto efficace, in quanto le chat archiviate tendono a rimuoversi dall’archivio, una volta che l’utente scrive.

Oggi vi sveliamo un metodo che potrebbe rivoluzionare proprio questo aspetto!

Ecco il trucco che fa sparire gli utenti

Da alcune indiscrezioni emerge un metodo innovativo che ci consente di far sparire i nostri contatti senza bloccarli.

In base alle fonti, è prevista, infatti, una nuova modalità per “mandare a dormire” quei contatti che non ti sono simpatici con un’archiviazione permanente delle chat.

Anche se il contatto preso di mira dovesse scrivere, la sua chat non tornerebbe al vertice delle conversazioni.

Nel caso in cui si volesse ritornare alle vecchie opzioni, bisognerebbe invece andare nelle impostazioni relative alle chat e disattivare l’opzione “Mantieni le chat archiviate”.

Così ti abbiamo svelato il metodo innovativo per far scomparire un contatto senza bloccarlo e soprattutto senza che lui se ne accorga.

Continua a seguirci per guide sempre aggiornate e per le ultime novità sulle tue app preferite!