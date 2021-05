Whatsapp, in arrivo nuove opzioni per le chat archiviate

I cambiamenti del noto sito di messaggistica Whatsapp riguarderanno nello specifico le chat archiviate.

Con l’arrivo della versione beta della nuova patch di Whatsapp per Android, la 2.21.11.1, ci sono state diverse novità per quanto riguarda l’archiviazione delle chat. Andiamo, quindi, a vederle insieme le novità.

Nelle impostazioni di Whatsapp potremo selezionare “Mantieni le chat archiviate”

Secondo gli utenti, infatti, ci sarebbe una nuova funzione che permetterebbe di decidere se si vuole mantenere all’interno dell’archivio le chat, anche in caso della presenza di nuovi messaggi in arrivo.

Questa nuova impostazione, inoltre, può essere una valida alternativa per silenziare preventivamente le persone che non vorremo più sentire. Per impostare dunque questa nuova impostazione di Whatsapp dovremo andare nelle impostazioni.

Con questa opzione le chat archiviate indicheranno i messaggi non letti

Qui basterà semplicemente cliccare su “Mantieni le chat archiviate” e avremo attivato questa nuova funzione. Come abbiamo visto questa nuova impostazione della messaggistica sarà semplicissima da attivare e far funzionare.

Mantenendo le chat nell’archivio, la riga di quelle archiviate si sposterà in cima alla lista di tutte le chat, indicando il numero dei messaggi nuovi non letti. Con l’opzione disattivata, invece, il funzionamento sarà identico ad ora.

Quindi, in questo caso, le conversazioni rispunteranno di nuovo nella lista all’arrivo di un nuovo messaggio. Non solo però, a quanto sembra, gli sviluppatori starebbero lavorando persino ad una funzione in grado di trasferire le chat inattive automaticamente nel nuovo archivio.

Sfortunatamente però, ad oggi, non si conosce ancora la data di rilascio per tutti della nuova versione dell’app. Infatti, potrebbe volerci un pò prima che gli sviluppatori di Whatsapp sistemino gli ultimi dettagli prima del lancio. Non resta, quindi, che attendere per scoprire come la piattaforma si rinnoverà ancora una volta.

