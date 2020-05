Whatsapp, nuova truffa dei 250 euro da spendere su Ikea: come difendersi da questa bufala

Whatsapp, nuova truffa dei 250 euro da spendere su Ikea: come difendersi...

Su WhatsApp, l’applicazione per inviare e ricevere messaggi istantanei, circola una nuova bufala a cui bisogna fare attenzione. Vediamo qual è.

Il nuovo messaggio fuorviante ed assolutamente falso, sta girando su Whatsapp nelle ultime 24 ore.

Un buono da 250 euro

Whatsapp è l’applicazione gratuita che permette di inviare e ricevere messaggi istantanei ma non solo. Attraverso di esso si possono inviare anche foto, video, messaggi vocali ed effettuare chiamate o videochiamate. In poco tempo, è diventato popolare ma anche il luogo preferito per diffondere notizie bufala e messaggi fuorvianti.

Nelle ultime 24 ore, ad esempio, sta circolando una nuova bufala che si riferisce ad un buono in denaro da 250 euro da spendere presso uno dei negozi di arredamento più amato nel mondo: Ikea.

Il contenuto del messaggio

Un messaggio che è stato condiviso e ricondiviso con i propri contatti ma, ovviamente falso. Il testo del messaggio recitava che, Ikea ha deciso di regalare un buono dell’importo di 250 euro soltanto a 1000 sorteggiati. Un buono che si può utilizzare sul sito della celebre catena di negozi di arredamento.

Inoltre, nel testo, è contenuto un link che permette all’utente che ci clicca di visitare un sito internet molto simile a quello dell’Ikea. Qui, il malcapitato, viene invitato ad inserire i suoi dati personali in aggiunta ad un metodo di pagamento valido. I dati, ovviamente, non saranno utilizzati per nessun sorteggio, ma da qualcuno che potrebbe effettuare una frode.

Per evitare di incorrere in problemi e cadere nella trappola, è meglio notificare la cosa a chi ti ha inviato il messaggio. Un altra cosa che si può fare è mettersi in contatto direttamente con WhatsApp seguendo il seguente percorso: Impostazioni > Aiuto > Contatti. Facendo uno screenshoot della conversazione, potrai allegarlo e chiedere che venga rimosso.

