WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone Android: ecco quali

Vediamo insieme quali sono i dispositivi Android sui quali WhatsApp smetterà di girare su scelta dei produttori, che hanno aggiornato la celebre app

Alcuni consumatori in possesso di questi dispositivi Android saranno costretti a dire addio all’app di messaggistica istantanea, WhatApp. Scopriamo nel dettaglio di quali si tratta!

WhatsApp smette di funzionare su vari dispositivi Android

In base agli ultimi aggiornamenti, sembra proprio che l’app di messaggistica istantanea più famosa del mondo, WhatsApp, smetterà di funzionare su alcuni smartphone.

Si tratterà di cellulari con una versione precedente di Android 4.1: chiunque sia in possesso di uno di questi dispositivi non riceverà più nessun aggiornamento, nemmeno quelli relativi alla sicurezza.

Tutte le nuove funzioni, come ad esempio la possibilità di utilizzare l’account WhatsApp anche su quattro dispositivi in contemporanea oppure di inviare messaggi che si autodistruggono dopo sette giorni, saranno disponibili solo per coloro che hanno una versione più recente di Android.

Ecco quali sono gli smartphone su cui non funzionerà più WhatsApp

Al momento non è stata stilata una precisa lista di dispositivi su cui non sarà più possibile utilizzare correttamente WhatsApp.

L’indicazione, quindi, rimane generica: i dispositivi coinvolti sono tutti gli smartphone e i tablet con una versione di Android precedente alla 4.1.

Non si conosce il numero esatto, ma non dovrebbero essere molti: Android 4.1 Jelly Bean, infatti, è uscito nel lontano giugno del 2012, più di otto anni fa. Nel frattempo, il sistema è arrivato fino alla versione 11.

Non saranno molti i consumatori, quindi, a doversi preoccupare della scelta dei produttori di rendere obsolete alcune versioni di Android.