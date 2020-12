Nel 2021 Whatsapp non funzionerà su qualunque smartphone: scopri su quali potrete ancora usarla e su quali invece no.

Il 2021 si avvicina sempre più e con esso una novità che riguarda una delle applicazioni più usate al mondo: Whatsapp non funzionerà più su tutti gli smartphone.

Scopri perché e quali saranno gli smartphone che supporteranno l’uso di questa applicazione essenziale.

Whatsapp 2021 novità

L’applicazione di Whatsapp non smette di mietere vittime tra gli smartphone, anche il prossimo anno ci saranno modelli che non saranno più in grado di supportare quest’applicazione.

L’azienda ha innestato molte novità in Whatsapp, la cospicua implementazione della piattaforma non potrà dare a tutti i sistemi android la medesima possibilità di supportarla. Le prestazioni infatti non saranno garantite per tutti i modelli di smartphone allo stesso modo, l’ultimo aggiornamento mieterà molte ‘vittime’.

In molti dispositivi poco usati, statisticamente parlando, dagli utenti l’applicazione non sarà più funzionante dal 2021. La scelta è stata guidata da motivazioni di sicurezza, le piattaforme oramai obsolete non sono un investimento sicuro.

L’applicazione di Whatsapp ha più di un miliardo e mezzo di utenti ed è ancora il servizio di messaggistica più usato al momento nonostante i competitor si stiano modernizzando molto negli ultimi tempi.

Dispositivi che non supporteranno Whatsapp dal 2021

Gli utenti si chiedono ora su quali dispositivi non funzionerà più Whatsapp dal 2021 e su quali invece si potrà utilizzare in tranquillità al massimo delle funzionalità.

Per quanto riguarda la casa Apple, tutti gli Iphone che non supporteranno l’aggiornamento iOS9 non potranno di conseguenza supportare l’applicazione di Whatsapp. Per gli smartphone android invece solo quelli con un sistema operativo precedente al 4.0.3. non supporteranno più le funzionalità dell’app.

Ricapitolando, l’applicazione di Whatsapp non sarà più funzionale e sfruttabile dal 2021 per questi smartphone:

Iphone con sistema iOS 9 e precedenti Android con sistema 4.0.3. e precedenti Nokia S40 e S60 Smarthpone con Windows Phone, Blackberry OS e 10

Se non funzionerà più sul tuo telefono, cosa devi fare?

Se disponi di uno smartphone che appartiene alla lista sopra elencata senza dubbio con l’anno nuovo non potrai più utilizzare Whatsapp in modo parziale o anche totale: il dispositivo non supporterà più l’applicazione.

Per continuare ad usarla dovrai necessariamente cambiare dispositivo.