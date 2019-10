Whatsapp, se vuoi evitare questo rischio devi eliminare la foto del profilo

Molti sono i rischi per la privacy legati alla foto profilo di Whatsapp: ecco perché è importante eliminare la foto del profilo

Si riaccende il caso privacy per la foto profilo di Whatsapp. Ecco come nascondere i dati personali.

Whatsapp e il rischio violazione privacy

Whatsapp e il rischio di violazione della privacy sono davvero due facce della stessa medaglia? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì, visto il rischio di malware e spyware che ancora oggi minerebbero la sicurezza delle nostre conversazioni sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Al contrario di Instagram, social molto più tutelato, su WhatsApp persistono ancora diverse contraddizioni in termini di privacy.

D’altro canto non è un’operazione difficile visualizzare la foto profilo di un qualsiasi numero di telefono ed estrapolarne facilmente uno screenshot. Inutile dire quanti siano stati i profili fake e i furti d’identità avvenuti con questo semplicissimo trucchetto.

Come nascondere la propria foto profilo

Allora è davvero così importante nascondere la propria foto profilo dall’applicazione di Whatsapp? Solo qualche mese fa scoppiò l’ennesimo scandalo relativo alla privacy dell’applicazione di messaggistica.

Venne infatti scoperta una grossa lacuna che permetteva a un qualsiasi hacker di installare sul telefonino dell’utente lo spyware Pegasus, per rubare e-mail e messaggi. A rivelare la presenza del bug, che permetteva ai pirati informatici di infettare i dispositivi degli utenti, è stato il Financial Times. Esiste però un accorgimento per evitare di eliminare la foto profilo, rendendola fruibile solo ai contatti presenti sul nostro telefonino.

Accedendo alle impostazioni sulla privacy di WhatsApp, si può scegliere l’opzione che renda visibile la foto solo ai nostri contatti. Per farlo bisogna selezionare Impostazioni > Account > Privacy > Immagine del profilo e scegliere I miei contatti.

In questo modo la visione dell’immagine sarà permessa ai soli amici presenti sulla rubrica dello smartphone. Al contrario, prevenire gli attacchi di spyware non è affatto semplice. L’unico accorgimento applicabile è quello di aggiornare sempre l’applicazione all’ultima versione disponibile.