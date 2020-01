WhatsApp, cosa sta succedendo all’applicazione? Tutti i dettagli del down del 19 gennaio

WhatsApp, cosa sta succedendo all’applicazione? Tutti i dettagli del down del 19...

WhatsApp down: che cosa sta accadendo all’applicazione di messaggistica più utilizzata? Ecco i dettagli del malfunzionamento del 19 gennaio

Oggi domenica 19 gennaio WhatsApp è down, con numerosi problemi segnalati dai vari utenti che stanno cercando di mandare foto e altri contenuti.

Che cosa succede a WhatsApp?

Se in queste ore avete provato a mandare anche voi foto e contenuti multimediali tramite l’applicazione di messaggistica e non ci siete riusciti, non temete perché non è un problema del vostro Smartphone.

Diversi utenti dalle ore 11.55 lamentano il fatto che l’applicazione non funziona in maniera corretta e non permette di inviare foto oppure audio.

Gli utenti su Twitter hanno creato post ironici e divertenti aspettando però una risposta su cosa stia creando questo malfunzionamento. Il primo down del 2020 è arrivato e sicuramente non sarà neanche l’ultimo.

Sembra che soprattutto i messaggi vocali lunghi e le foto leggermente più pesanti non riescano a raggiungere il destinatario: si nota la rotellina che gira per il caricamento e poi si crasha senza un motivo valido.

Chi utilizza la versione web ha notato anche un punto interrogativo rosso che accompagna l’errore dopo l’invio. Dai post di Twitter si nota inoltre che il problema non è localizzato solo in Italia ma in diversi Paesi del mondo.

Non ci resta che attendere di scoprire il motivo di questo intoppo, che sta tenendo fermi milioni di persone: aggiorneremo l’articolo non appena in possesso di ulteriori dettagli.

In aggiornamento