Whatsapp, ecco come aggiungere un contatto anche senza avere il numero

Per aggiungere un contatto su Whatsapp senza avere il numero di cellulare basterà utilizzare il nuovo tool.

Whatsapp col tempo non ha fatto altro che evolversi ed aggiornarsi, sono diversi ormai i tool, così come le funzioni, che compongono la nota applicazione di messaggistica. Con questo nuovo trucco, inoltre, renderemo l’app più veloce e pratica.

Whatsapp, grazie ai molti aggiornamenti, aggiunge sempre nuove funzioni

Nello specifico vedremo come aggiungere su Whatsapp un contatto anche se non siamo in possesso del suo numero di telefono. Per farlo utilizzeremo una funzione già presente sul canale di comunicazione ma che molti, sia in Italia che all’estero, ignorano.

Per farlo, quindi, andremo ad usare i codici QR, da poco aggiunti nell’applicazione. Utilizzando uno di quest’ultimi, infatti, potremo condividere il nostro contatto con altre persone.

Usando il QR code potremo inviare il nostro contatto senza dare il numero

Per farlo dovremo cliccare i tre puntini nelle opzioni per poi cliccare sul quadratino ed a quel punto potrete condividere il vostro QR con le altre persone. Le novità però, non sono certo finite qui.

Whatsapp, infatti, ha da poco introdotto una nuova funzione in grado di nascondere a tutti le nostre conversazioni. Una misura adottata anche per le molte lamentele riguardo la privacy mosse dagli utenti.

Per difenderci dagli spioni, quindi, dovremo impostare nelle impostazioni la funzione blocco dell’app con impronta digitale. Così facendo, infine, nessuno potrà leggere le nostre chat, andiamo, dunque, a vedere come impostare la funzione.

Bisognerà andare prima sulle Impostazioni dell’applicazione, poi dovrete cliccare su Account ed infine in Privacy. Scorrendo in basso finalmente troverete la funzione Blocco con impronta digitale.

Leggi anche —> Whatsapp, la Postale lancia l’allarme: non rispondere ad un sms che chiede un codice