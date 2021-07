WhatsApp, come spiare un contatto e sapere sempre cosa sta facendo

Ecco che vi sveliamo un metodo incredibile che vi permetterà di sapere cosa sta facendo un vostro contatto.

WhatsApp ha una fonte inesauribile di trucchi e stratagemmi che ci semplificano la vita.

Uno di questi è relativo alla possibilità di spiare un nostro contatto di WhatsApp senza che lui possa minimamente accorgersene. Continuate a leggere per scoprire questo metodo innovativo.

Gli status di WhatsApp

Dalla nascita di WhatsApp, abbiamo a disposizione varie tipologie di status che ci consentono di capire cosa stia facendo un nostro contatto.

Si tratta dei tre status della chat, cioè online, sta scrivendo… e la mancanza di stato, che è indice dell’assenza del contatto da WhatsApp o di un blocco.

Ci sono poi gli status che si possono inserire permanentemente e manualmente, come Disponibile, Al cinema, In ufficio, ecc.

Abbiamo scoperto un metodo incredibile che ci permette di essere avvisati ogni volta che il nostro contatto preso di mira cambia status.

Con questo trucco spierai il tuo contatto

Abbiamo trovato un metodo che ci consente di spiare un contatto senza che lo sappia. Ciò che abbiamo scoperto va al di là delle opzioni consentite da WhatsApp, si spinge davvero oltre.

Per beneficiarne, avremo bisogno di scaricare un’app esterna, chiamata WhatzSeen. Quest’app ci avvisa tramite una notifica su ciò che un contatto selezionato sta facendo.

L’app ci avverte nel caso in cui il contatto sia online, offline e per quanto tempo rimane in un dato status.

La notifica ci avviserà quando il contatto tornerà online e così potremmo volerne approfittare per scrivergli, aumentando le probabilità che ci risponda.

Continuate a seguirci per ricevere guide sempre aggiornate e per tutte le ultime novità sulle tue app preferite!